شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج السعودية»: 422 ألفًا و356 مصريًا أدوا مناسك العمرة حتى نهاية شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف التقرير الإحصائي، الذي نشرته وزارة الحج السعودية، عن أداء 422 ألفًا و356 مصريًا لمناسك العمرة حتى نهاية شعبان الماضي، وهو يعني وجود 22 ألفًا و356 تأشيرة تم تنفيذها خارج المنظومة.

كما أوضح التقرير أن مصر تأتي في المركز الرابع من حيث الجنسيات الوافدة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

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وفي سياق متصل، بلغ عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440هـ، حتى نهاية شهر شعبان 6.136.139 معتمرًا ومعتمرة، بارتفاع نسبته 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 5.719.398، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 6.730.109 تأشيرات، أكثر بنسبة 6% عن شهر شعبان من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 6.314.448.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر جوانب رئيسية، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن مَنّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

من الجدير بالذكر أن غرفة شركات السياحة تتابع عن قرب ومن خلال المنافذ تنفيذ برامج العمرة لرصد المخالفين للضوابط وتنفيذ برامج خارج المنظومة.

كما أكدت «الغرفة» أنه سيتم تطبيق عقوبات تبدأ من الإيقاف وتصل إلى حد شطب الشركة وإلغاء الترخيص.