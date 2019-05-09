شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية والمبادرات الصحية كحملة (100 مليون صحة).

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وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإعادة استخدام السرنجات في المستشفيات الحكومية.

وشددت وزارة الصحة على أن الدولة حريصة على صحة وسلامة جميع المرضى على حدٍ سواء وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها، وذلك في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد الذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جموع المصريين، مع تقديم خدمة صحية متميزة تليق بهم.