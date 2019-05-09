شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف الدفعة الأولى من المكافأة السنوية لعمال غزل المحلة الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة غزل المحلة، اليوم الخميس، البدء في صرف الدفعة الأولى من المكافأة السنوية للعمال، وقدرها شهر ونصف الشهر، الأحد المقبل.

كان الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» بمحافظة الغربية، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، أمس الأربعاء، للمطالبة بصرف أجورهم الشهرية وحافز الشهر ونصف الشهر تزامنًا مع حلول شهر رمضان، مما أصاب العمال بحالة من الاستياء لتجاهل مسؤولي الشركة مطالبهم في صرف مستحقاتهم المالية في الآونة الأخيرة.

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كما نظم عمال الشركة بساحة الإضرابات بميدان «طلعت حرب» اعتصاما مفتوحًا وسط إيقاف تشغيل ماكينات الإنتاج، وهو ما دفع بعضهم إلى اصطحاب زملائهم والجلوس بمحيط النصب التذكاري أمام المبنى المقابل لأعضاء مجلس إدارة الشركة مرددين هتافات: «عاوزين حقوقنا.. فين مرتباتنا.. والأجور مطلب شرعي.. والمسؤولين فينكم فينكم».

وأعلن المهندس إبراهيم صادق حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، في بيان رسمي، أنه تفاوض مع رئيس الشركة القابضة، الدكتور أحمد مصطفى، والتأكيد على وضع حلول عاجلة لصرف شيكات مالية الخاصة بمستحقات عمال الشركة.

كما وجه رئيس مجلس الإدارة بالشركة أنه تم التواصل مع الجهات العاليا والتأكيد على سرعة تحويل المبالغ الخاصة بصرف الدفعة الأولى من المكافأة السنوية وقدرها شهر ونصف الشهر وسيتم الصرف فور ورود الشيك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، أنه سيتم صرف فروق المكافأة السنوية من العام الماضي «بضاعة» من التعاون بشكل يومي، فضلًا عن البدء في صرف الأجور اليومية تباعًا، كما ناشد مجلس إدارة الشركة العودة للعمل حرصًا على صورة الشركة والعاملين بها في مرحلة دقيقة وفاصلة، وهي مرحلة التطوير.