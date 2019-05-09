شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير أسماء 516 مسجدًا كانت تحمل مسميات جمعيات وجماعات متطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الحكومة تعديل أسماء 516 مسجدًا كدفعة أولى بناء على ما تم رفعه من المديريات الإقليمية، كانت تحمل أسماء جمعيات وجماعات متطرفة.

القرار الحكومى جاء فى إطار التأكيد على أن المساجد لله وحده، ولا ينبغى أن تحمل أسماء أى جماعات أو جمعيات أو دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي جماعة أو فصيل، وأن الولاية على المساجد من الولايات العامة التي هي من شأن الدول وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات ، فرسالة المساجد تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أي جماعة أو حزب أو فصيل ، وألا يزج بها في الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيدلوجية ، و ألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع والخروج بها عن رسالتها السمحة السامية التي تبني ولا تهدم ، تعمر ولا تخرب، تصلح ولا تفسد، إذ ينبغي أن نجعل من رسالتها عمارة للكون وسلاما للإنسانية جمعاء ، وهو ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله بكل ما أوتينا من قوة.

وجار إصدار القرار الحكومى على النحو التالى :-

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1. جمعية الإصلاح والتعاون الزهراء جنوب القاهرة الرحمن

2. الأنوار المحمدية ميدان المطرية المطرية القاهرة الميدان

3. التوحيد أنصار السنة ش قوله عابدين غرب القاهرة الإخلاص

4. جماعة الأصدقاء عبود ترعة الإسماعيلية الساحل القاهرة الفضيلة

5. جمعية 6 أكتوبر ش جمعية أمنحتب السلام القاهرة السلام

6. جمعية أبناء القرابة الغابات الخيرية ش السكة الحديد منشأة ناصر القاهرة الإيمان

7. جمعية الأرقم ش أحمد الصاوي المنطقة السادسة شرق م نصر القاهرة المغفرة

8. جمعية الإشعاع المحمدي صقر قريش ش م نصر القاهرة النور

9. جمعية التوحيد والخدمات ش حسن إبراهيم من ش الفتح دار السلام القاهرة الحي القيوم

10. الجمعية الثقافية الخيرية ش العدوية بولاق القاهرة الفتح

11. الجمعية الخيرية لأبناء الحومة شارع الطيران – الخيالة الدويقة القاهرة الرحمة

12. جمعية الرعاية الإسلامية ش التروللي المطرية القاهرة الصديق

13. جمعية السيرة النبوية مساكن الصعيد السلام القاهرة المغفرة

14. الجمعية الشرعية 29 ش السلحدار شرق القاهرة الإحسان

15. الجمعية الشرعية حارة الغيطانية روض الفرج الساحل القاهرة التقوى

16. الجمعية الشرعية حارة سلام جزيرة بدران الساحل القاهرة الرضوان

17. الجمعية الشرعية الزهراء جنوب القاهرة الهداية

18. الجمعية الشرعية ش 10 عبده باشا الوايلي العباسية القاهرة الإخلاص

19. الجمعية الشرعية ش الجيش باب الشعرية وسط القاهرة الهداية

20. الجمعية الشرعية ش الفتح جزيرة دار السلام البساتين القاهرة الفتح

21. الجمعية الشرعية ش حسن الأنور، الملك الصالح جنوب القاهرة الملك الصالح

22. الجمعية الشرعية ش عبد العزيز حمودة عزبة النخل الشرقية البركة القاهرة السلام

23. الجمعية الشرعية ش منشية التحرير عين شمس القاهرة الرحمن الرحيم

24. الجمعية الشرعية ش ناصر عبد المسيح بولاق القاهرة التوبة

25. الجمعية الشرعية شارع شنن بولاق القاهرة النور

26. الجمعية الشرعية الشرابية شمال القاهرة علي بن أبى طالب

27. الجمعية الشرعية محطة الأجزخانة جنوب القاهرة الهدى

28. الجمعية الشرعية مساكن الإيواء زينهم السيدة زينب القاهرة الصديق

29. الجمعية الشرعية المنطقة الكويتية البساتين القاهرة الإيمان

30. الجمعية الشرعية موقف أتوبيس الحي القديم شرق م نصر القاهرة الموقف

31. الجمعية الشرعية شارع منشية التحرير عين شمس الشرقية القاهرة التسامح

32. الجمعية الشرعية 1 عين الصيرة جنوب القاهرة السلام

33. الجمعية الشرعية 2 الأباجية بجوار مدرسة الشهيد جنوب القاهرة الإخلاص

34. الجمعية الشرعية 2 عين الصيرة جنوب القاهرة علي بن أبي طالب

35. الجمعية الشرعية1 الأباجية جنوب القاهرة التوبة

36. جمعية الصالح مساكن العبد الصالح السلام القاهرة الصالحين

37. جمعية الكلمة الطيبة جسر البحر الساحل القاهرة الإيمان

38. جمعية المساعدات الاجتماعية مساكن أطلس البساتين القاهرة التقوى

39. جمعية المواصلة التونسي جنوب القاهرة الرحمن

40. جمعية الهدى الإسلامية شارع عبد الخالق وصفي الساحل القاهرة الرضوان

41. جمعية رابعة العدوية تقاطع ش الطيران مع النصر ش م نصر القاهرة الرحمة

42. جمعية روض السلام ش العروبة دار السلام القاهرة العروبة

43. جمعية سيد المرسلين ش الخمسين النزهة الجديدة السلام القاهرة المصطفى

44. جمعية عبير الإسلام مدينة التوفيق ش م نصر القاهرة السلام

45. جمعية قباء الإسلامية مدينة قباء السلام القاهرة الكبير

46. جمعية محمد زكي ش بورسعيد غرب القاهرة الرحمن

47. جمعية محمود خطاب ش الجلاء رمسيس غرب القاهرة نور الإيمان

48. جمعية موسى بن نصير ش موسى بن نصير الحي السابع شرق م نصر القاهرة الصحابة

49. الدعوة والتربية الحسنة ش تعز المنطقة الأولى ش م نصر القاهرة الفاروق

50. السنية الزهراء جنوب القاهرة التسامح

51. السيد علي (السنية) شارع السنية – ترعة الجبل الزيتون القاهرة الإخلاص

52. الشبان المسلمين شارع رمسيس غرب القاهرة نور الهدى

53. القبيلة أنصار السنة 4 درب القاضي من ش القبيلة غرب القاهرة التقوى

54. مجمع التوحيد الإسلامي خلف مطحن الكوثر السلام القاهرة الرحمة

55. مسجد الجمعية الشرعية شارع متحف المطرية عين شمس القاهرة المصطفى

56. نهضة أنصار الإسلام ش المستشفى من ش أحمد حلمي ــ شمال القاهرة الرضوان

57. أنصار السنة ميت حلف عزبة الإصلاح سوارس قليوب القليوبية التقوى

58. أهل السنة كفر علي شرف الدين كفر شكر القليوبية الرحمة

59. أهل السنة تصفا بكفر شكر كفر شكر القليوبية عباد الرحمن

60. أهل السنة بلقس – قليوب قليوب القليوبية التقوى

61. الجمعية الأهلية المنشية الجديدة شبين غرب القليوبية الرحمة

62. الجمعية الخيرية بيجام ش الترعة البيجامية شبرا غرب القليوبية عباد الرحمن

63. الجمعية الشرعية كفر الجزار بنها أول القليوبية الرحمن

64. الجمعية الشرعية بنها الجديدة خلف الحميات بنها أول القليوبية السلام

65. الجمعية الشرعية ميت الحوفيين بنها أول القليوبية الرحمة

66. الجمعية الشرعية المريج شبين غرب القليوبية السلام

67. الجمعية الشرعية عرب الشعاروة شبين غرب القليوبية الرحمن

68. الجمعية الشرعية كفر شكر كفر شكر القليوبية التسامح

69. الجمعية الشرعية المنشأة الصغرى كفر شكر القليوبية الرضوان

70. الجمعية الشرعية تصفا بكفر شكر كفر شكر القليوبية المصطفى

71. الجمعية الشرعية الخصوص الخصوص القليوبية الرضوان

72. الجمعية الشرعية منية شبين شرق شبين شرق القليوبية فجر الإسلام

73. الجمعية الشرعية شبين شرق شبين شرق القليوبية عباد الرحمن

74. الجمعية الشرعية الخرقانية بالقناطر القناطر القليوبية الإخلاص

75. الجمعية الشرعية مشتهر بطوخ طوخ القليوبية التوبة

76. الجمعية الشرعية ناي قليوب قليوب القليوبية عمر بن الخطاب

77. الجمعية الشرعية ناي قليوب القليوبية عثمان بن عفان

78. الجمعية الشرعية ناي عزبة عطية قليوب القليوبية أبو بكر الصديق

79. الجمعية الشرعية طنان قليوب القليوبية الهدى

80. الجمعية الشرعية سنديون قليوب القليوبية الصحابة

81. الجمعية الشرعية سنديون قليوب القليوبية التوبة

82. الجمعية الشرعية رمادة قليوب القليوبية الإيمان

83. الجمعية الشرعية عزبة الشرقاوي سنديون قليوب القليوبية الرحمن

84. الجمعية الشرعية شبرا غرب خلف المطرانية شبرا غرب القليوبية السلام

85. الجمعية الشرعية الرئيسي بنها بنها أول القليوبية الإمام مالك

86. جمعية النور الإسلامي العدلي قليوب البلد قليوب القليوبية الفاروق

87. الإخلاص الجمعية الشرعية شبين الكوم شبين الكوم المنوفية الهداية

88. التقوى الجمعية الشرعية زوير شبين الكوم المنوفية الهداية

89. التقوى الجمعية الشرعية البرانية أشمون المنوفية التقوى

90. التقوى جمعية تحفيظ القرآن الروضة بركة السبع المنوفية الهدى

91. جمعية البر والتقوى هورين بركة السبع المنوفية المصطفى

92. جمعية الخدمات الإسلامية شبين الكوم شبين الكوم المنوفية الفاروق

93. الجمعية الشرعية كفر المصلحة شبين الكوم المنوفية الفتح

94. الجمعية الشرعية طنبدى شبين الكوم المنوفية الإخلاص

95. الجمعية الشرعية الكوم الأخضر شبين الكوم المنوفية التوفيق

96. الجمعية الشرعية مليج شبين الكوم المنوفية المصطفى

97. الجمعية الشرعية شنوان شبين الكوم المنوفية الصديق

98. الجمعية الشرعية سمادون أشمون المنوفية الرحمة

99. الجمعية الشرعية منيل جودة أشمون المنوفية الفاروق

100. الجمعية الشرعية كفر قورص أشمون المنوفية الغفران

101. الجمعية الشرعية بوهية شطانوف أشمون المنوفية التوبة

102. الجمعية الشرعية الخلواصي أشمون المنوفية الرحمن

103. الجمعية الشرعية شنشور أشمون المنوفية التسامح

104. الجمعية الشرعية شعشاع أشمون المنوفية الرضوان

105. الجمعية الشرعية القناطرين أشمون المنوفية الهدى

106. الجمعية الشرعية كفر الفرعونية أشمون المنوفية الإيمان

107. الجمعية الشرعية رملة الأنجب أشمون المنوفية البر والتقوى

108. الجمعية الشرعية الفرعونية أشمون المنوفية الهداية

109. الجمعية الشرعية العراقية الشهداء المنوفية الفاروق

110. الجمعية الشرعية نادر الشهداء المنوفية الغفران

111. الجمعية الشرعية دراجيل الشهداء المنوفية التوبة

112. الجمعية الشرعية زرقان تلا المنوفية الرحمن

113. الجمعية الشرعية كوم مازن تلا المنوفية التسامح

114. الجمعية الشرعية طنوب تلا المنوفية المغفرة

115. الجمعية الشرعية كفر ربيع تلا المنوفية الرضوان

116. الجمعية الشرعية البندرية تلا المنوفية الهداية

117. الجمعية الشرعية بهناي البا جور المنوفية الغفران

118. الجمعية الشرعية بئرشمس البا جور المنوفية التوبة

119. الجمعية الشرعية تلوانة البا جور المنوفية الرحمن

120. الجمعية الشرعية الباجور البا جور المنوفية التسامح

121. الجمعية الشرعية قلتى الكبرى البا جور المنوفية الرضوان

122. الجمعية الشرعية عزبة بهناي الباجور المنوفية الإيمان

123. الجمعية الشرعية كفر الحضرة البا جور المنوفية الفتح

124. الجمعية الشرعية مشيرف البا جور المنوفية الإخلاص

125. الجمعية الشرعية اسطنها البا جور المنوفية التوفيق

126. الجمعية الشرعية بئر شمس البا جور المنوفية التقوى

127. الجمعية الشرعية سنجرج منوف المنوفية التيسير

128. الجمعية الشرعية برهم منوف المنوفية المصطفى

129. الجمعية الشرعية دبركي منوف المنوفية الصديق

130. الجمعية الشرعية بركة السبع غرب بركة السبع المنوفية الرحمن

131. الجمعية الشرعية الغوري بركة السبع المنوفية التسامح

132. الجمعية الشرعية أم صالح بركة السبع المنوفية المغفرة

133. الجمعية الشرعية شنتنا بركة السبع المنوفية الرضوان

134. الجمعية الشرعية سرس الليان سرس الليان المنوفية الصديق

135. الجمعية الشرعية عرب الرمل قويسنا المنوفية الفاروق

136. الجمعية الشرعية ميت برة قويسنا المنوفية التوبة

137. الجمعية الشرعية كفر أبنهس قويسنا المنوفية المغفرة

138. الجمعية الشرعية ميت أبو شيخة قويسنا المنوفية الهدى

139. الجمعية الشرعية كفر ميت سراج قويسنا المنوفية التقوى

140. الجمعية الشرعية أبنهس قويسنا المنوفية البر والتقوى

141. الجمعية الشرعية أشمون أشمون المنوفية الإخلاص

142. الجمعية الشرعية أبو بكر قشطوخ تلا المنوفية الإيمان

143. الجمعية الشرعية أبو بكر الصديق طنبدى شبين الكوم المنوفية التوفيق

144. الجمعية الشرعية أبو رزق بجيرم قويسنا المنوفية الإيمان

145. الجمعية الشرعية البحري رملة الأنجب أشمون المنوفية الإخلاص

146. الجمعية الشرعية التقوى الماي شبين الكوم المنوفية الرحمة

147. الجمعية الشرعية التقوى كفر الفرعونية أشمون المنوفية التقوى

148. الجمعية الشرعية التوحيد طه شبرا قويسنا المنوفية الرضوان

149. الجمعية الشرعية التوحيد شطانوف أشمون المنوفية الإحسان

150. الجمعية الشرعية الجديد كفر محمود البا جور المنوفية الهدى

151. الجمعية الشرعية الحضري الحضرة البا جور المنوفية المغفرة

152. الجمعية الشرعية الصفا شبين الكوم شبين الكوم المنوفية التيسير

153. الجمعية الشرعية الفتح طملاي منوف المنوفية الرحمة

154. الجمعية الشرعية النصر قشطوخ تلا المنوفية التقوى

155. الجمعية الشرعية الهدى والنور الكتامية البا جور المنوفية الهداية

156. الجمعية الشرعية دعوة حق بركة السبع بركة السبع المنوفية الإيمان

157. الجمعية الشرعية عفيفي سبك الضحاك البا جور المنوفية التقوى

158. الجمعية الشرعية لتعاون المصلين الخضر البا جور المنوفية البر والتقوى

159. الجمعية الشرعية منوف منوف منوف المنوفية الفاروق

160. جمعية الفرسان ط كفر داود الخطاطبة مدينة السادات المنوفية الفاروق

161. جمعية المجمع القدر الإسلامي منشأة شنوان شبين الكوم المنوفية الإخلاص

162. جمعية المحافظة على القرآن طليا أشمون المنوفية التوفيق

163. جمعية المستقبل الخيرية سمادون أشمون المنوفية الرحمة

164. جمعية الهدي النبوي سنتريس أشمون المنوفية الصديق

165. جمعية أنصار السنة كمشيش تلا المنوفية الهدى

166. جمعية أنصار السنة الإخلاص كفر أبنهس قويسنا المنوفية الرحمن

167. جمعية أنصار السنة التقوى كفر أبنهس قويسنا المنوفية التسامح

168. جمعية أنصار السنة المحمدية البتانون شبين الكوم المنوفية الصديق

169. جمعية تحفيظ القرآن مليج شبين الكوم المنوفية التقوى

170. جمعية تحفيظ القرآن كفر هورين بركة السبع المنوفية التقوى

171. جمعية خدم القرآن الكريم سبك الأحد أشمون المنوفية المصطفى

172. جمعية رياض الصالحين هورين بركة السبع المنوفية الرحمة

173. جمعية شهداء كفر الشيخ خليل كفر الشيخ خليل شبين الكوم المنوفية الرضوان

174. جمعية عباد الرحمن سمات البا جور المنوفية الإخلاص

175. جمعيـــة عبـاد الـرحمن لتحفيظ القرآن بي العرب البا جور المنوفية الهداية

176. جمعيـــة عبـاد الـرحمن لتحفيظ القرآن ش محمد مطر من ش الشاذلي البا جور المنوفية السلام

177. جمعية مؤسسة شاكر حمودة منشاة سلطان منوف المنوفية التوبة

178. الخليل جمعية البحوث الطريق الصحراوي مدينة السادات المنوفية المصطفى

179. الرحمة الجمعية الشرعية تتا منوف المنوفية الغفران

180. الرحمة جمعية تنمية بقسا قويسنا المنوفية الهداية

181. الرحمن جمعية تحفيظ قرأن أبو شوشة قويسنا المنوفية التوفيق

182. السلام الجمعية الشرعية ميت برة قويسنا المنوفية الغفران

183. الفتح الجمعية الشرعية شطانوف أشمون المنوفية المغفرة

184. المجمع الإسلامي دلهمو أشمون المنوفية التيسير

185. المجمع الإسلامي سمادون أشمون المنوفية الصديق

186. المجمع الإسلامي كفر السكارية تلا المنوفية الرحمة

187. المجمع الإسلامي بي العرب الباجور المنوفية النصر

188. المجمع الإسلامي/ محمد كليلة التابعة للجمعية العامة لتحفيظ القرآن الكريم ميت خلف شبين الكوم المنوفية الفتح

189. مجمع الرحمن الكمايشة تلا المنوفية التيسير

190. المجمع الصناعي المنطقة الرابعة السادات مدينة السادات المنوفية الإخلاص

191. مجمع النور الإسلامي ميت أبو الكوم تلا المنوفية التوفيق

192. الهدى جمعية الهدى الطريق الصحراوي مدينة السادات المنوفية الصديق

193. أنصار السنة سند بسط زفتى الغربية الإحسان

194. أهل السنة شبرا ملس زفتى الغربية الصديق

195. الجمعية الشرعية حانوت – زفتى زفتى الغربية الهداية

196. الجمعية الشرعية سندبسط زفتى الغربية الرحمة

197. الجمعية الشرعية زفتى زفتى الغربية الرحمة

198. الجمعية الشرعية نواج طنطا ثان الغربية الإيمان

199. الجمعية الشرعية ميت عساس سمنود الغربية الرضوان

200. الجمعية الشرعية الدلجمون كفر الزيات الغربية خالد بن الوليد

201. الجمعية الشرعية شبرا قاص السنطة الغربية الرضوان

202. الجمعية الشرعية الباذنجانية السنطة الغربية التقوى

203. الجمعية الشرعية السنطة البلد السنطة الغربية الرحمة

204. الجمعية الشرعية القديمة تفهنا العزب زفتى الغربية السلام

205. الجمعية الشرعية زوايا ششتا زفتى الغربية الهدى

206. الجمعية الشرعية فرع الكامل الراهبين سمنود الغربية الغفران

207. دعوة الحق منشأة الكردي كفر الزيات الغربية الرحمة

208. زاوية الجمعية الشرعية زفتى زفتى الغربية التقوى

209. السنية مسجد وصيف زفتى الغربية الإخلاص

210. الشرعية نهطاي زفتى الغربية الرحمة

211. الشرعية العايشة زفتى الغربية الهداية

212. الشهيد البنا أبو حمر بسيون الغربية الهدى

213. المجاهد أبو حمر بسيون الغربية التقوى

214. أنصار السنة المنشية الجديدة سيدى سالم كفر الشيخ النور

215. التوحيد النوري سيدى سالم كفر الشيخ الهداية

216. التوحيد (الجمعية الشرعية) دمرو سيدى سالم شرق كفر الشيخ الرحمة

217. التوحيد أنصار السنة المنشية الجديدة بلطيم كفر الشيخ السلام

218. جمعية ابن القيم الرياض الشقف الرياض غرب كفر الشيخ ذو النورين

219. جمعية البر والتقوى دسوق دسوق كفر الشيخ البر والتقوى

220. جمعية التقوى الخيرية المندورة دسوق بحري كفر الشيخ التقوى

221. الجمعية الشرعية كفر الشيخ كفر الشيخ كفر الشيخ النور

222. الجمعية الشرعية الجرايدة بيلا كفر الشيخ الرحمن

223. الجمعية الشرعية منية قلين قلين كفر الشيخ الفتح

224. الجمعية الشرعية (ابن تيمية) كفر الشيخ كفر الشيخ كفر الشيخ الإخلاص

225. جمعية أنصار السنة بها مطوبس بحرى كفر الشيخ التقوى

226. الفتح (الجمعية الشرعية) منشأة عباس سيدى سالم كفر الشيخ الفتح

227. فجر الاسلام (الجمعية الشرعية) الورق سيدى سالم شرق كفر الشيخ المغفرة

228. فجر الاسلام (الجمعية الشرعية) المشارقة سيدى سالم شرق كفر الشيخ التوبة

229. نصر الإسلام منشاة عباس سيدى سالم كفر الشيخ التيسير

230. أنصار السنة النشو – بولين كفر الدوار البحيرة الإخلاص

231. أهل السنة قرية اليشع فرع 20 النوبارية البحيرة علي بن أبى طالب

232. البنا شبراخيت شبراخيت البحيرة الفاروق

233. الجمعية شبراخيت شبراخيت البحيرة الفاروق

234. الجمعية الشرعية كفر غنيم الرحمانية البحيرة التقوى

235. زاوية كشك شبراخيت شبراخيت البحيرة زاوية الحمد

236. أنصار السنة أمام الجمعية المحمدية غربال وسط الإسكندرية الهدى

237. أنصار السنة طيبة 2 النهضة العامرية أول الإسكندرية الهداية

238. أنصار السنة أمام مستشفى العامرية العامرية أول الإسكندرية عباد الرحمن

239. أهل السنة والجماعة الساعة شرق الإسكندرية الهدى

240. جماعة أنصار السنة الظاهرية شرق الإسكندرية السلام

241. جمعية الأخيار ش أبي خاقان عرفان وسط الإسكندرية الرحمن

242. جمعية التوفيق الخيرية مطار النزهة – عزبة منسي – الجدية المنتزه الإسكندرية الرحمن

243. الجمعية الخيرية ش أبي دوس غربال وسط الإسكندرية الإخلاص

244. الجمعية الشرعية محرم بك محرم بك الإسكندرية السلام

245. الجمعية العمرانية ش الوردة كوم الدكة وسط الإسكندرية التقوى

246. جمعية الغفران البيطاش بجوار السنترال الشارع الرئيسي العجمي الإسكندرية الغفران

247. جمعية المبرات الخيرية السيالة – الأنفوشي الجمرك الإسكندرية التقوى

248. الجمعية المحمدية شارع يعقوب غربال وسط الإسكندرية الرحمة

249. جمعية المواساة الحضرة البحرية خلف معهد البحوث باب شرقي الإسكندرية الإخلاص

250. جمعية انتصار الإسلام (الحرمين) المندرة قبلي – منطقة الحرمين العامرية الإسكندرية الصديق

251. جمعية أنصار السنة المحمدية المحكمة نهاية على بك محرم بك وسط الإسكندرية عباد الرحمن

252. جمعية أنصار السنة المحمدية شارع علي بك محرم بك الإسكندرية المغفرة

253. جمعية جلال الدين سري شاطئ النخيل 6 أكتوبر الشارع الرئيسي العجمي الإسكندرية الصديق

254. جمعية مصطفى كامل شارع خليل باشا الخياط سيدي جابر الإسكندرية الإيمان

255. جمعية منشية العلماء الدرايسة قبلي إمام مستشفى العجمي العام العجمي الإسكندرية الهداية

256. جمعية يثرب نهاية ش محسن المحمودية وسط الإسكندرية المدينة المنورة

257. الدعوة والبلاغ بولكلي شرق الإسكندرية الرضوان

258. زاوية الجهاد العراوة , العامرية العامرية أول الإسكندرية الإحسان

259. السنيين شارع البيهقي القباري بجوار مضرب الأرز مينا البصل الإسكندرية الرحمة

260. الشابات المسلمات الظاهرية شرق الإسكندرية الإحسان

261. فرع هدي الإسلام سيدي بشر قبلي المنتزه الإسكندرية نور الإيمان

262. المجاهدين ش حراج البلدية وسط الإسكندرية التقوى

263. مسجد جمعية النصر المنتزه المنتزه الإسكندرية الفضيلة

264. النقشبندية ش الكعبة غربال وسط الإسكندرية السلام

265. أنصار السنة كفر محمد كامل فاقوس الشرقية التقوى

266. التوحيد الإبراهيمية الإبراهيمية الشرقية الرحمن الرحيم

267. التوحيد شرقية مباشر الإبراهيمية الشرقية التقوى

268. التوحيد الطيبة القنايات الشرقية الرحمة

269. الجديد (الجمعية الشرعية ) كفر أبو العز الابراهيمية الشرقية الهدى

270. الجمعية الشرعية ملامس منيا القمح الشرقية التوبة

271. الجمعية الشرعية العزيزية منيا القمح الشرقية الحمد

272. الجمعية الشرعية ميت سهيل منيا القمح الشرقية الهداية

273. الجمعية الشرعية شيبة قش منيا القمح الشرقية الرحمن

274. الجمعية الشرعية منية المكرم فاقوس الشرقية المغفرة

275. الجمعية الشرعية الجديدة الحناوي الزقازيق الشرقية التسامح

276. الجمعية الشرعية القديمة النحال الزقازيق الشرقية الرضوان

277. جمعية المحافظة على القرآن الكريم ميت يزيد العزيزية الشرقية الفردوس

278. أنصار السنة العدل كفر الاطرش شربين الدقهلية الأنوار المحمدية

279. أنصار السنة راس الخليج شربين الدقهلية الصحابة

280. أنصار السنة بندر شربين شربين الدقهلية الفاروق

281. أهل السنة ميت العامل أجا الدقهلية الإيمان

282. الجمعية الشرعية شاوة ش المنصورة الدقهلية النور

283. الجمعية الشرعية منية سندوب غ المنصورة الدقهلية الرحمة

284. الجمعية الشرعية نقيطه غ المنصورة الدقهلية الرضا

285. الجمعية الشرعية ميت الكرما طلخا الدقهلية الهداية

286. الجمعية الشرعية م عنتر طلخا الدقهلية عباد الرحمن

287. الجمعية الشرعية كفر العرب طلخا الدقهلية الأبرار

288. الجمعية الشرعية درين نبروه الدقهلية الهدى

289. الجمعية الشرعية دكرنس دكرنس الدقهلية الفاروق

290. الجمعية الشرعية كفر النعمان ميت غمر الدقهلية المغفرة

291. الجمعية الشرعية الكرامة أجا الدقهلية السلام

292. الجمعية الشرعية أجا أجا الدقهلية الفرقان

293. الجمعية الشرعية أبو عطية بلقاس الدقهلية النصر

294. الجمعية الشرعية الخمسة تمي الأمديد الدقهلية الفتح

295. الجمعية الشرعية ميت غمر ميت غمر الدقهلية التقوى

296. الجمعية الشرعية محطة القطار بلقاس بلقاس الدقهلية الإحسان

297. الجمعية الشرعية جميانة جمصة الدقهلية السلام

298. السلام الجمعية كتامة طلخا الدقهلية الهداية

299. مجمع أهل السنة دموه دكرنس الدقهلية التوبة

300. أنصار السنة ش فكرى زاهر دمياط دمياط الإمام الطبري

301. دعوة الحق خلف المطافي دمياط دمياط الإمام الغزالي

302. دعوة الحق 101 رأس البر دمياط دمياط الإمام السيوطي

303. المجمع الإسلامي عزبة3 كفر سعد دمياط الشهداء

304. المجمع الإسلامي كفر الغاب كفر سعد دمياط السيدة خديجة

305. مجمع الإيمان العنانية دمياط دمياط المغفرة

306. مجمع الإيمان الزعاترة الزرقا دمياط ذو النورين

307. مجمع الإيمان سيف الدين الزرقا دمياط الرضوان

308. مجمع التوحيد الهواشم كفر البطيخ دمياط أبو ذر الغفاري

309. مجمع السالوس كفر البطيخ كفر البطيخ دمياط أبو بكر الصديق

310. مجمع عباد الرحمن السنانية كفر البطيخ دمياط عمر بن الخطاب

311. الشبان المسلمين الملاحة السويس السويس الرحمة

312. أحمد ياسين السكاسكة شرق العريش شمال سيناء نور الإسلام

313. أبو الحديد كفر أبو الحديد منشاة القناطر الجيزة الرحمن

314. الجمعية الخيرية عزبة الشيمي البدرشين الجيزة الرحمن

315. جمعية الرأفة اتريس منشاة القناطر الجيزة عباد الرحمن

316. الجمعية الشرعية الصف البلد الصف الجيزة الهداية

317. الجمعية الشرعية الطرفاية البدرشين الجيزة السلام

318. الجمعية الشرعية ش الجزارين التجاري الوراق الجيزة الإيمان

319. الجمعية الشرعية برطس أوسيم الجيزة الهدى

320. جمعية بني منصور الخيرية 2ش أبو سلام – زنين بولاق الدكرور الجيزة الرحمة

321. حمد بن ناصر أميشة عزبة عاصم بولاق الدكرور الجيزة الصديق

322. السنية بدسا العياط الجيزة التوبة

323. السنية القديم ميت قادوس الحوامدية الجيزة الهدى

324. الإخوة بجوار المقابر أبشواي الفيوم الرحمة

325. الإخوة العجميين أبشواي الفيوم التقوى

326. الإخوة الروشديه أبشواي الفيوم الإخلاص

327. الإخوة كحك قبلي أبشواي الفيوم عباد الرحمن

328. الإخوة البحري بجوار النقطة أبشواي الفيوم المغفرة

329. الإخوة الشرقي الشواشنه أبشواي الفيوم الفاروق

330. الإخوة الشرقي أبو شنب أبشواي الفيوم أبو بكر الصديق

331. الإخوة بالصعايدة كحك بحرى أبشواي الفيوم عثمان بن عفان

332. الجمعية الخيرية طبهار أبشواي الفيوم الفتح

333. الجمعية الشرعية البارودية البحرية بندر أول الفيوم خاتم المرسلين

334. جمعية المسلمين الخيرية بندر طاميه طاميسة الفيوم الهدى

335. النهضة الشيخه شفا الحواتم بندر ثاني الفيوم الرحمن الرحيم

336. الوهابية مطرطارس يوسف الصديق الفيوم الصفا

337. ابن تيمية عزبة التحرير بندر بني سويف النور

338. التقوى الجمعية الشرعية بني حيدر الواسطي بني سويف المصطفى

339. التقوى والدعوة الإسلامية بندر ناصر ناصر بني سويف الهدى

340. التوحيد الجمعية الشرعية معصرة أبو صير الواسطي بني سويف الرحمة

341. جمعية الأعمال الخيرية الميمون الواسطي بني سويف الرحمن

342. الجمعية الخيرية الميمون الواسطي بني سويف الصديق

343. الجمعية الشرعية بجوار السكة الحديد الواسطي بني سويف الفتح

344. الجمعية الشرعية أطواب الواسطي بني سويف الإخلاص

345. الجمعية الشرعية أفوة الواسطي بني سويف التقوى

346. الجمعية الشرعية ابشنا المركز بني سويف الرحمن

347. الجمعية الشرعية بياض العرب بندر بني سويف التسامح

348. الجمعية الشرعية الدوية المركز بني سويف الهداية

349. الجمعية الشرعية بني هارون المركز بني سويف التوفيق

350. الجمعية الشرعية بندر ناصر ناصر بني سويف الإيمان

351. الجمعية الشرعية أشمنت ناصر بني سويف التقوى

352. الجمعية الشرعية رياض باشا ناصر بني سويف السلام

353. الجمعية الشرعية بني عفان المركز بني سويف الفاروق

354. الجمعية الشرعية بلفيا المركز بني سويف الإخلاص

355. الجمعية الشرعية بني حمد المركز بني سويف البر والتقوى

356. الجمعية الشرعية باها المركز بني سويف التسامح

357. الجمعية الشرعية بياض العرب البندر بني سويف الغفران

358. الجمعية الشرعية الأزهري البندر بني سويف التوبة

359. الجمعية الشرعية شارع المدارس البندر بني سويف الإيمان

360. الجمعية الشرعية الكوم الأحمر بني سويف بني سويف التسامح

361. الجهاد سعيد جعفر ببا بني سويف الإخلاص

362. الدعوة علي جمعة ببا بني سويف عباد الرحمن

363. الدعوة حسن سليم ببا بني سويف أبو بكر الصديق

364. الدعوة كفر منصور ببا بني سويف الرحمة

365. الدعوة بندر إهناسيا اهناسيا بني سويف التسامح

366. الدعوة بني ماضي ببا بني سويف التيسير

367. الدعوة البرانقة ببا بني سويف الرحمة

368. الدعوة ام الجنازير ببا بني سويف المصطفى

369. الدعوة صفط راشين ببا بني سويف الصديق

370. الدعوة الضباعنة ببا بني سويف الفاروق

371. الدعوة الإسلامية شارع 23 يوليو بندر بني سويف المغفرة

372. الدعوة الإسلامية زاوية المصلوب الواسطي بني سويف الفاروق

373. الدعوة الإسلامية الميمون الواسطي بني سويف التوبة

374. الدعوة الإسلامية بندر ببا ببا بني سويف المغفرة

375. زاوية الدعوة سدس ببا بني سويف الرضوان

376. زاوية جمعية الحق الحاجر المركز بني سويف السلام

377. السنة البحري ونا القس الواسطي بني سويف الغفران

378. الشرعية قاي إهناسيا اهناسيا بني سويف الرضوان

379. العتيق الجمعية الشرعية جزيرة النور الواسطي بني سويف الهداية

380. الفتح ميدوم الواسطي بني سويف التيسير

381. الفتح الجمعية الشرعية جزيرة المساعدة الواسطي بني سويف التوفيق

382. النور سدمنت الجبل اهناسيا بني سويف المغفرة

383. أنصار السنة سيله بحلوة حلوة المنيا الصالحين

384. تنمية المجتمع دير عطية صفط الخمار المنيا المغفرة

385. الجمعية الخيرية جريس بني عبيد المنيا التقوى

386. الجمعية الشرعية القرايشة صفط الخمار المنيا البر الرحيم

387. الجمعية الشرعية بني حسن دمشير المنيا الرضوان

388. الجمعية الشرعية شم القبلية مغاغة المنيا الإيمان

389. الجمعية الشرعية قرية شارونة مغاغة المنيا عثمان بن عفان

390. الجمعية الشرعية لطف الله مطاي المنيا الحكمة

391. الجمعية الشرعية أولاد الشيخ علي مطاي المنيا الرحمن الرحيم

392. الجمعية الشرعية ريدة المنيا الجديدة المنيا الإخلاص

393. الجمعية الشرعية بني مهدي المنيا الجديدة المنيا الهداية

394. الجمعية الشرعية الكرم أبو قرقاص المنيا الإيمان

395. الجمعية الشرعية الشيخ تمي أبو قرقاص المنيا الرحمة

396. الجمعية الشرعية بني حسن أبو قرقاص المنيا الإيمان

397. الجمعية الشرعية الشراقية ملوي المنيا الرحمن الرحيم

398. الجمعية الشرعية مهران ملوي المنيا الفاروق

399. الجمعية الشرعية أم قمص ملوي المنيا السلام

400. الجمعية الشرعية سنجرج ملوي المنيا العلم والإيمان

401. الجمعية الشرعية قصر هور ملوي المنيا التقوى

402. الجمعية الشرعية بني خالد ملوي المنيا الهداية

403. الجمعية الشرعية المحرص ملوي المنيا عمر بن الخطاب

404. الجمعية الشرعية العمودين سمالوط المنيا التوبة

405. الجمعية الشرعية نزلة عمر بني مزار المنيا أبو بكر الصديق

406. الجمعية الشرعية طمبو بني مزار المنيا الهدى

407. الجمعية الشرعية أبو يعقوب صفط الخمار المنيا الرحمة

408. الجمعية الشرعية دمشاو هاشم صفط الخمار المنيا الرحمن الرحيم

409. الجمعية الشرعية زهرة المنيا القديمة المنيا السلام

410. الجمعية الشرعية دمشير دمشير المنيا النور

411. الجمعية الشرعية بني عبيد بني عبيد المنيا التسامح

412. الجمعية الشرعية أبوهلال المنيا الجديدة المنيا الكبير

413. الجمعية الشرعية بندر الفكرية أبو قرقاص المنيا الفاروق عمر

414. الجمعية الشرعية أبيوها أبو قرقاص المنيا الرحمة

415. الجمعية الشرعية اتليدم أبو قرقاص المنيا الإيمان

416. الجمعية الشرعية السرو أبو قرقاص المنيا الفاروق

417. الجمعية الشرعية صندفا صدفا المنيا قباء

418. الجمعية الشرعية جلال الشرقية ملوي المنيا السلام

419. الجمعية الشرعية بندر ملوي ملوي المنيا الهدى

420. الجمعية الشرعية عزبة عبد الواحد ملوي المنيا الإيمان

421. الجمعية الشرعية محمود بديني سمالوط المنيا الإخلاص

422. الجمعية الشرعية القمادير سمالوط المنيا الفاروق

423. الجمعية الشرعية معصرة سما لوط سمالوط المنيا عمر بن الخطاب

424. الجمعية الشرعية قرية 4 الجبل سمالوط المنيا علي بن أبى طالب

425. الجمعية الشرعية بني غنى سمالوط المنيا التوفيق

426. الجمعية الشرعية السعدية بني مزار المنيا عبد الله بن مسعود

427. الجمعية الشرعية م . الشيخ فضل بني مزار المنيا الرحمن الرحيم

428. الجمعية الشرعية ابشاق بني مزار المنيا السلام

429. الجمعية الشرعية طهنشا صفط الخمار المنيا التقوى

430. الجمعية الشرعية عزبة الحكيم صفط الخمار المنيا الحكمة

431. الجمعية الشرعية طوخ الخيل المنيا القديمة المنيا الرحمن الرحيم

432. الجمعية الشرعية صفط الشرقية المنيا القديمة المنيا الإخلاص

433. الجمعية الشرعية سيلة الغربية حلوة المنيا عباد الرحمن

434. الجمعية الشرعية تحت البرج بندر مغاغة مغاغة المنيا الرحمن

435. الجمعية الشرعية طرفا البلد منقطين المنيا السلام

436. الجمعية الشرعية أبو شحاته مطاي المنيا الفاروق

437. الجمعية الشرعية الكوادي مطاي المنيا التقوى

438. الجمعية الشرعية جوادة مطاي المنيا الإخلاص

439. الجمعية الشرعية أسمنت بني عبيد المنيا المغفرة

440. الجمعية الشرعية الجسانية بني عبيد المنيا الهداية

441. الجمعية الشرعية صنيم بني عبيد المنيا التوبة

442. الجمعية الشرعية بني محمد سلطان المنيا الجديدة المنيا السلام

443. الجمعية الشرعية منشاة الفكرية أبو قرقاص المنيا النور

444. الجمعية الشرعية المطاهرة الشرقية أبو قرقاص المنيا الرحمن الرحيم

445. الجمعية الشرعية كوم الزهير أبو قرقاص المنيا النور

446. الجمعية الشرعية ساقية موسى أبو قرقاص المنيا الإيمان

447. الجمعية الشرعية ساقولا صدفا المنيا الهدى

448. الجمعية الشرعية برطباط برطباط المنيا خاتم المرسلين

449. الجمعية الشرعية كفر خزام بني مزار المنيا التقوى

450. الجمعية الشرعية نزلة سعيد بني مزار المنيا النور

451. الجمعية الشرعية تندة ملوي المنيا الفردوس

452. الجمعية الشرعية جعوير ملوي المنيا الرحمة

453. الجمعية الشرعية تادرس ملوي المنيا التقوى

454. الجمعية الشرعية عزبة القمادير سمالوط المنيا الفاروق

455. الجمعية الشرعية الحتاحتة سمالوط المنيا المصطفى

456. الجمعية الشرعية سمالوط سمالوط المنيا الرحمن

457. الجمعية الشرعية الخمايشة سمالوط المنيا البحري

458. الجمعية الشرعية قلوصنا سمالوط المنيا عمر بن الخطاب

459. الجمعية الشرعية أبو جرج بني مزار المنيا الرضوان

460. الجمعية الشرعية بني غنى بني مزار المنيا المصطفى

461. الجمعية الشرعية السعدية بني مزار المنيا عبد الله بن مسعود

462. الجمعية الشرعية كفر الشيخ إبراهيم بني مزار المنيا الإحسان

463. الجمعية الشرعية بكير بني مزار المنيا عمر بن الخطاب

464. الجمعية الشرعية الجندية بني مزار المنيا الهدى

465. الجمعية الشرعية الغرباوي بني مزار المنيا الإخلاص

466. الجمعية الشرعية القيس بني مزار المنيا الرضوان

467. الجمعية الشرعية بني مزار بني مزار المنيا عباد الرحمن

468. الجمعية الشرعية اعطو بني مزار المنيا عثمان بن عفان

469. الجمعية الشرعية صفط اللبن المنيا الجديدة المنيا الرحمة

470. الجمعية الشرعية بني أحمد الغربية المنيا الجديدة المنيا السلام

471. الجمعية الشرعية الشرقي ماقوسة المنيا الجديدة المنيا الهداية

472. الجمعية الشرعية الغربي ماقوسة المنيا الجديدة المنيا المغفرة

473. جمعية العلم والإيمان الفلاحين دمشير المنيا الإيمان

474. جمعية الهدى النبوي الحاج قنديل بني مزار المنيا الرحمن الرحيم

475. السنه المحمدية سفاي أبو قرقاص المنيا الهدى

476. السنه المحمدية زعفرنة أبو قرقاص المنيا الهداية

477. السنه المحمدية السحالة أبو قرقاص المنيا المغفرة

478. السنه المحمدية اتليدم أبو قرقاص المنيا السلام

479. الوعى الإسلامي منشأة دعبس أبو قرقاص المنيا التقوى

480. محمد مرسي بني يحي القوصية أسيوط الرحمن

481. الجمعية الشرعية ديروط الشريف ديروط جنوب أسيوط المصطفى

482. الجمعية الشرعية نزلة عبد اللاه ديروط جنوب أسيوط الرحمن

483. أنصار الإسلام الخزندارية غرب طهطا سوهاج الهداية

484. أنصار السنة بندر سوهاج سوهاج سوهاج الرضوان

485. الجماعات الإسلامية نجع المستجد – العتامنة طما سوهاج الإخلاص

486. الجمعية الشرعية الجزيرة- شطورة طهطا سوهاج الفاروق

487. الجمعية الشرعية العتامنة طما سوهاج النور

488. الجمعية الشرعية أولاد يحي الحاجر دار السلام سوهاج الإيمان

489. الجمعية الشرعية بنهو طهطا سوهاج عمار بن ياسر

490. الجمعية الشرعية ساحل طما البحري طما سوهاج التقوى

491. الجمعية الشرعية قرية الشوكا طما سوهاج الرحمن الرحيم

492. الجمعية الشرعية سلامون طما سوهاج الرضوان

493. الجمعية الشرعية الأربعين غرب طما سوهاج الرحمة

494. الجمعية الشرعية نقنق ج دار السلام سوهاج الإخلاص

495. الجمعية الشرعية مشطا طما سوهاج السيدة خديجة

496. الجمعية الشرعية العزبة دار السلام سوهاج المغفرة

497. جمعية عثمان بن عفان ش مكة المكرمة طما سوهاج السلام

498. الرحمن الجمعية الشرعية نجع مطرود سوهاج سوهاج الرحمن

499. السنية نجع حمد طهطا سوهاج الهداية

500. الشبان المسلمين المراغة المراغة سوهاج الإخلاص

501. الشبان المسلمين ساحل المراغة طهطا سوهاج الرضوان

502. المجمع الإسلامي السوالم- شطورة طهطا سوهاج الرضوان

503. المحلاوي طهطا طهطا سوهاج عمرو بن العاص

504. الإيمان أنصار السنة نجع العرب دراو أسوان الإيمان

505. التوحيد الدقاديق إدفو أسوان التقوى

506. التوحيد المنصورية دراو أسوان نور الإيمان

507. التوحيد سلوا قبلي كوم امبو أسوان الإخلاص

508. التوحيد ارمنا نصر أسوان نور الإسلام

509. التوحيد المنشية الجديدة ادفو أول أسوان الرحمن

510. التوحيد والنور توماس وعافية نصر أسوان المصطفى

511. الحاكمية الطويسة دراو أسوان عباد الرحمن

512. الشبان المسلمين نجع الجرانيس أسوان أسوان الرحمة

513. الشبان المسلمين ميدان إدفو إدفو أسوان المصطفى

514. العشيرة المحمدية الشماخية إدفو أسوان الرضوان

515. الفتح الإسلامي الخولة – عزب إدفو أسوان المغفرة

516. القطري السقالة الغردقة البحر الأحمر الرحمن

كما تضمن القرار الحكومى توصية نهائية مفادها " أن جميع المديريات الأوقاف عليها الإعلان عن أي مساجد لم يتم تعديل أسمائها لاتخاذ اللازم نحو التعديل .



