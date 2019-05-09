شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للاحتباس الحرارى.. باحثون يتمكنون من تحويل ثانى أكسيد الكربون لصخور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق من الباحثين فى أيسلندا التوصل لابتكار علمى غير مسبوق، يمكن أن يخلص العالم من أزمة الاحتباس الحراري، وزيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى للأرض.

وذكرت ذلك صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها، أمس الأربعاء 8 مايو، مشيرة إلى أن فريق الباحثين توصل لتقنية جديدة، تسمح لهم بتحويل ثانى أكسيد الكربون، الذى يعد أخطر الغازات الدفيئة فى العالم، إلى أحجار معدنية.





وتوجد الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى للأرض، ويطلق عليها هذا الاسم لأنها تمتص الأشعة التى تفقدها الأرض وتمنع تسربها إلى الفضاء، بصورة تزيد من ظاهرة الاحتباس الحرارى وزيادة درجة حرارة الأرض.

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وبحسب الصحيفة، فإن الباحثين اعتمدوا على تكنولوجيا، تجعل صخور البازلت قادرة على امتصاص ثانى أكسيد الكربون وتحويله إلى مكون صلب، فى وجود ضغط مرتفع، مشيرة إلى أن تداخل السائل المملوء بثانى أكسيد الكربون، مع عناصر الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، الموجودة فى صخور البازلت، يبدأ فى التحول إلى شكل صلب.

وشارك فى هذه التجارب باحثو مشروع "كاربفيكس" فى أيسلندا بالتعاون مع جامعة أيسلندا والمركز الوطنى الفرنسى للبحوث العلمية وجامعة كولومبيا فى الولايات المتحدة.