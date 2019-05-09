شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى، اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم السنوى إلى 8.1% فى شهر أبريل 2019، مقارنة بـ8.9% فى شهر مارس الماضى. ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.

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