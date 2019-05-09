شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع حى البساتين 100 كرتونة مواد غذائية، خاصة بشهر رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالى الحى، بتبرعات من أهل الخير.

وقال اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية برعاية الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم.

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وفى سياق آخر، اكد رئيس الحى أنه تم تجريد نفق العدوي تمهيدا لتركيب بلاط انترلوك فى أرضية النفق لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى عمل حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة من الشارع الغربى من مدينة بيتشو وشارع الخمسين بزهراء المعادى ومطلع كارفور.