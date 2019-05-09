شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان حول العالم.. حملات لتنظيف المساجد بتوجو (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجو بلد فى غرب أفريقيا تحده غانا إلى الغرب وبنين من الشرق وبوركينا فاسو من الشمال، يمتد جنوبا إلى خليج غينيا، حيث تقع عاصمة لومى، وتغطى توجو 000 57 كيلومتر مربع (002 22 ميل مربع)، مما يجعلها من أصغر البلدان فى أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها حوالى 7،5 ملايين نسمة.

وقال محمد ثان الطالب الوافد بجامعة الأزهر، والذى يدرس لغات وترجمة أدب فرنسى، إن حوالى 29٪ من السكان مسيحيون، و20٪ مسلمون، و51٪ يحملون معتقدات السكان الأصليين، لكن عند حلول شهر رمضان تشعر أن توجو جميعها أصبحت مسلمة، وذلك نظرا لخروج المسلمين إلى الطرق وتقديم التهنئة بمناسبة حلول الشهر الكريم، بينما يقوم الشباب بتنظيف المساجد لاستقبال المصلين والذين يؤدون صلاة التراويح غالبا على المذهب المالكى وهى 8 ركعات بالإضافة إلى ركعتين الشفع والوتر، وتقيم بعض المساجد صلاة التراويح على المذهب الشافعى بعشرين ركعة بخلاف ركعتين الشفع وركعة الوتر ليصبح الإجمالى ثلاثة وعشرين ركعة.

Advertisements

وأشار نستقبل شهر رمضان بالفرحة والسرور وكأنه لا يوجد غير المسلمين، لافتا لدينا العديد من الأطعمة التى تميز موائد المسلمين فى توغو منها الأرز والعصيدة وهى أكلة لها طرق مختلفة كذلك المديدة، بالإضافة إلى المشروبات التى يضاف لها الزنجبيل حتى تعطى طاقة للصائم والقرنفل كذلك .

"المديدة" هي حلوى مكثفة دسمة تصنع من الماء والسكر والعيش والتمر أو الحلبة أو الدخن ،كذلك أكلة العصيدة هي طبق من الدّقيق المخلوط بالماء مع مُحلٍّ، عادةً ما يكون سُكّراً أو دبساً أو عسلاً، العصيدة من الأكلات والحلويات الشعبية المشهورة ولها مكانة خاصة في المناسبات الاجتماعية، وتعد إحدى الوجبات الرئيسة في السودان وافريقيا واليمن وشرق وجنوب السعودية (ومنها يشتق نوع آخر يعرف بالمطيط أو الزوم)، وتختلف أنواع العصيدة فى السودان من منطقة إلي أخرى وذلك باختلاف مكوناتها ففي بعض المناطق تصنع من دقيق الذرة وفي مناطق أخرى من دقيق الدخن.