​البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية لألمانيا.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
يبدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السبت المُقبل، زيارة رعوية إلى ألمانيا، في إطار زيارته لعدد من الدول الأوروبية.
وقال مصدر بالمقر الباباوي، رفض الكشف عن هويته، لمصراوي، اليوم الخميس، إن البابا تواضروس من المقرر أن يُدشن كنيسة بمدينة دوسلدورف الألمانية الأحد المُقبل في ثاني أيام زيارته لألمانيا.
وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأسبوع الماضي، توقف عظة البابا تواضروس الثاني الأسبوعية وذلك حتى 12 يونيو المقبل؛ بسبب "رحلات البابا تواضروس الرعوية بالخارج".
وأوضح المصدر أن البابا تواضروس الثاني سيتوجه إلى سويسرا بجانب عدد من الدول الأجنبية بعد إنهاءه زيارته الرعوية إلى ألمانيا.
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