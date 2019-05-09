محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
بدأت مدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من ظهر اليوم الخميس، استقبال طلاب الصف الأول الثانوي؛ لإجراء التشغيل التجريبي لأجهزة "التابلت" قبل انطلاق الامتحان الحاسم والنهائي لطلاب أولى ثانوي في 19 مايو المقبل.
وقال مدرسون وأولياء أمور، إن أخصائيي التطوير التكنولوجي بالمدرسة يتأكدون من سلامة الأجهزة، وعدم وجود أي مواد غير تعليمية عليها، ويحدث التطبيقات على الأجهزة لضمان كفاءتها خلال الامتحان، كما يجيبون عن أسئلة الطلاب.
يذكر أن الامتحانات أولي ثانوي الالكترونية لنهاية العام، تنطلق يوم 19 مايو القادم في أكثر من 2200 مدرسة ثانوي عام ويخوضها 650 ألف طالب وطالبة
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الامتحان الحاسم.. "المدارس" تراجع تشغيل "التابلت" مع طلاب أولى ثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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