الحكومة توضح حقيقة إلغاء نظام "open book" في امتحانات أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير من أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس-، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم إلغاء نظام الـ "open book" في امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، وأن هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر ، حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مُشددةً على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

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وأشارت الوزارة، إلى أنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار في تلك المادة سواء إلكتروني أو ورقي.

وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).