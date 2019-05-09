26 مايو.. محاكمة مدير "تنظيم الجيزة" بتهمة تقاضي رشوة 15 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 26 مايو لبدء محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة بتهمة طلب وتقاضي رشوة من تاجر مقابل تعديل الرسومات الهندسة لمحله بمنطقة إمبابة .

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وأمرت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابات، بإحالة مدير إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة المتهمة "ع. ح" إلى المحاكمة لقيامها خلال شهر نوفمبر 2018 وحتى 3 ديسمبر من ذات العام بطلب رشوة مقابل الموافقة على طلب إصدار رخصة التعديل المعماري للمحل التجاري المملوك لأحد المواطنين.

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اعترفت المتهمة في التحقيقات التي باشرها أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا باختصاصها بدائرة حي إمبابة وأنها مكلفة باستخراج تراخيص الهدم والبناء والتعلية وتحرير محاضر مخالفات البناء وفحص شكاوى المواطنين واعتماد اجراء تعديلات على الرسومات الهندسية لأصحاب العقارات واصدار تراخيص التعديلات المعمارية لتلك العقارات بعد مراجعة المستندات واجراء المعاينات اللازمة.

قالت المتهمة في التحقيقات إن مالك المحل قد توجه إليها وطلب إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بمحله التجاري وتردده على الحي، فقامت بالاتفاق معه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه رشوة وأثناء تلقيها مبلغ الرشوة تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطها وبحوزتها مبلغ الرشوة.

قال صاحب المحل التجاري عمر حسني والذي تقدم بالبلاغ لهيئة الرقابة الإدارية أنه توجه لحي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري والتقى المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل فتوجه بعدها لهيئة الرقابة الإدارية وقام بإبلاغه بالواقعة ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما حتى حضرت المتهمة لمحله التجاري وطلبت منه مبلغ الرشوة، فقام ضابط الرقابة بتوفير المبلغ المطلوب من جهاز الرقابة الإدارية وتم تسجيل اللقاءات بينهما اثناء استلامها الرشوة.