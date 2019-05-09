تغريم العادلي و8 آخرين 500 جنيه بتهمة الإهمال في أموال وزارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، وغرمته و8 آخرين 500 جنيه لكل منهم عن تهمة الإهمال في أموال وزارة الداخلية.

وعاقبت المحكمة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

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وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.

وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.