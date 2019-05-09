ضبط 50 طربة حشيش بحوزة 3 عاطلين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل، 36 سنة، سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 12,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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وضُبط متهما آخر، 33 سنة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبحوزته 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

كما تم ضبط مسجل سبق اتهامه في قضيتين "قتل، مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبحوزته 500 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.