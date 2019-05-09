‏‫حملات أمنية وانضباطية بـ 3 محافظات لضبط الخارجين على القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان، الغربية، الفيوم) حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط "3 قطع سلاح ناري، 3 قضايا مخدرات، 14 قضية تموينية متنوعة، 517 مخالفة مرورية، تنفيذ 752 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن أسوان.
كما تم ضبط 8 قطع سلاح ناري، 20 قضية مخدرات، 7 قطع سلاح أبيض، 53 قضية تموينية متنوعة، 464 مخالفة مرافق، 398 مخالفة مرورية، تنفيذ 4278 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن الغربية، 8 قطع سلاح ناري، 2 قضية مخدرات، 76 قضية تموينية متنوعة، 355 مخالفة مرافق، 927 مخالفة مرورية، تنفيذ 1000 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن بالفيوم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، للانطلاق بمسيرة العمل الوطني لآفاق مرحلة جني ثمار التنمية والازدهار، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.
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