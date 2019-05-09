بها تغير بخواصها الطبيعية.. ضبط 770 كيلو لحوم فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع لجنة من الطب البيطري ومفتشي الأغذية استهدفت دائرة قسم شرطة الجيزة.

أسفرت الجهود بقيادة العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة عن ضبط سائق ومالك سيارة لبيع اللحوم لعرضهما وبيعهما كمية من اللحوم المستوردة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها تغير في الخواص الطبيعية وذلك حال تواجدهما بشارع البحر الأعظم، وبحوزتهما كمية من اللحوم المستوردة وزنت 125 كيلو جراما.

كما تم ضبط صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص بداخلها 500 كيلو جرام و2 ختم مقلد لختم اللحوم بالإضافة إلى ضبط صاحب محل جزارة لحيازته وعرضه وبيعه لحوم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية وزنت 115 كيلو جراما وثالث بحوزته 30 كيلو جراما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.