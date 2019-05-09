بالأسماء.. المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بقضية "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهم بقضية "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي".

والصادر بحقهم الحكم هم: رضا عبدالعال السيد ووائل عبدربه أحمد وسليمان عادل محمد عبدالفتاح.

كما أمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات وإلزامهم بدفع مبلغ 275

ألف جنيه، وبراءة أحمد فتح الله حسين مما أسند اليه.

Advertisements

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام2013.

ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.