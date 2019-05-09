كواليس سقوط "جزار الموت" في قبضة مباحث التموين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لم يرض بما قسمه الله له من رزق حلال، حبه لجني المال دفعه للبحث عن إشباع تلك الغريزة بغض النظر عن الأسلوب، لجأ صاحب محل جزارة إلى ذبح رؤوس ماشية مريضة وطرح لحومها للبيع معرضا حياتهم للخطر إلا أن مباحث التموين بالجيزة أفسدت خطته الشيطانية.

تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدت أن صاحب محل جزارة غير مرخص بدائرة قسم شرطة الجيزة يقوم بشراء رؤوس ماشية (مريضة - نافقة) وذبحها خارج المجازر الحكومية، ومن ثم طرحها للبيع.

وامتد نشاط الجزار إلى تحويل اللحوم إلى "مفروم" وتوزيعها على أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة والمحلات بهدف تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس ومصادرة اللحوم.