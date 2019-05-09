مصر | خلال 24 ساعة.. رفع 1807 حالات إشغالات طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. رفع 1807 حالات إشغالات طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 908 كرسي – 103 قلب شيشة – 174 ترابيزة – 15 ثلاجه – 34 طقطوقة – 83 إستاند حديد – 29 شمسية – 54 ميزان متنوع – 6 تابلوه خشب –18 أسطوانة غاز – غرزة شاى – 90 سيخ حديد – 7 لوح خشب – 4 برويطة – 15 تروللى- 2 مقص سقالة -13 سلاسل واتاد – 4 توك توك – 14 شنطة سفر – 8 انترية – 6 كوريك تمساح – 35 ماليكان – 4 وجاء فحم -5 حاجز حديدي – 6 سلم خشب – مرجيحة -2 عشة – 14 شباك سقالة – شواية – 2 كمبروسر -4 ونش – 3 موتور ونش – 2 ونش – 2 فرش لبيع الخردوات – خلاطة، وبلغ إجمالي المضبوطات 1807 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

