مصر | خلال 24 ساعة.. رفع 1807 حالات إشغالات طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. رفع 1807 حالات إشغالات طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 908 كرسي – 103 قلب شيشة – 174 ترابيزة – 15 ثلاجه – 34 طقطوقة – 83 إستاند حديد – 29 شمسية – 54 ميزان متنوع – 6 تابلوه خشب –18 أسطوانة غاز – غرزة شاى – 90 سيخ حديد – 7 لوح خشب – 4 برويطة – 15 تروللى- 2 مقص سقالة -13 سلاسل واتاد – 4 توك توك – 14 شنطة سفر – 8 انترية – 6 كوريك تمساح – 35 ماليكان – 4 وجاء فحم -5 حاجز حديدي – 6 سلم خشب – مرجيحة -2 عشة – 14 شباك سقالة – شواية – 2 كمبروسر -4 ونش – 3 موتور ونش – 2 ونش – 2 فرش لبيع الخردوات – خلاطة، وبلغ إجمالي المضبوطات 1807 مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.