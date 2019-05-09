مصر | تطورات جديدة في مقتل ربة منزل على يد سايس بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في مقتل ربة منزل على يد سايس بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة مدينة نصر، تقرير الطب الشرعي الخاص بربة منزل لقيت مصرعها على يد سايس داخل شقتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما، بداخل مسكنها وبها جروح طعنية متفرقة والعثور على سكين مدمم بدورة المياه، ودلت التحريات أن مرتكب الحادث "سايس- بالشارع محل سكن المجني عليها"ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم".

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المجني عليها طلبت منه تنظيف سيارتها، والصعود إلى شقتها عقب ذلك لإعطائه وجبة غذاء، وعقب صعوده وفتحها لباب الشقة ثم توجهها لإحضار الوجبة دلف خلفها، واستل سكينًا من المطبخ وطعنها بأماكن متفرقة واستولى على هاتفي محمول ومبلغ 300 جنيه، أثناء ذلك سمع طرقًا بباب الشقة فقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين، وأرشد عن المسروقات.