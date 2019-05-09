أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدد من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار.

والذى يأتى فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات .

حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سلامة أراضيه .

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وأشاد الفريق أول محمد زكى بجهود رجال المنطقة الجنوبية فى تأمين بوابة مصر الجنوبية والقضاء على كافة أعمال التسلل والتهريب بروح معنوية عالية بانضباط وأداء متميز بجانب الإشراف على تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للدولة فى جنوب مصر ودعم المجتمع المدنى فى نطاق المسئولية .

وفى سياق متصل إلتقى أيضاً الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط حيث شاركهم تناول الإفطار ونقل لهم تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مشيداً بالنجاحات التى حققها رجال الجيش الثانى بالتعاون مع قوات الشرطة فى تجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء بما ساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر.

وأكد الفريق محمد فريد استمرار رجال القوات المسلحة فى دحر العناصر الإرهابية تزامناً مع تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.