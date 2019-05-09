أخبار مصر | وزير القوى العاملة يهنئ محافظ دمياط بالعيد القومي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يهنئ محافظ دمياط بالعيد القومي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط ، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

قال سعفان، في برقية تهنئة للمحافظ، أنه يوما من أخلد الأيام في ذكري انتصار شعب دمياط علي الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع، وجلاؤها عن دمياط في الثامن من مايو عام 1250م.

أعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز.