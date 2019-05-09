أخبار مصر | الجيزة تزيل 4 آلاف حاله إشغال بالطرق والشوارع الرئيسية و115 محضر إشغال‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تزيل 4 آلاف حاله إشغال بالطرق والشوارع الرئيسية و115 محضر إشغال‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد شوارع محافظة الجيزة حملات إشغالات مكثفة قبل وبعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف نشاط الحملات خاصة في الفترات المسائية لإزاله اشغالات المحلات والمقاهي والفروشات الرمضانية وعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام.

وأكد "راشد" أنه على تواصل دائم على مدار اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة نسب الأعمال والمجهودات التي تبذل لصالح المواطنين، وعلى التواجد الميداني للجميع على مدار اليوم ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم والتعامل بحزم مع أي مخالفات.

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وأشار إلى أن مجهودات شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء والمراكز في أول ثلاث أيام بشهر رمضان أسفرت عن إزالة قرابة الـــــ4 آلاف حالة اشغال من الشوارع والطرق سواء بالحملات الصباحية والمسائية.

كما تم تحرير 115 محضر إشغال وتنظيم لمنشآت تجارية ومحلات ومقاهٍ لإشغالهم الطريق العام وتعديهم على حرم الطريق.

ولفت إلى أنه تم التوجيه بتواجد الإدارات الميدانية (الإشغالات والإنارة والمتابعة وغيرها) على مدار فترتين عمل خلال شهر رمضان المبارك الفتره الأولى قبل الإفطار والفتره الثانية من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الواحدة صباحاً اضافة الى تلقى غرفة عمليات المحافظة شكاوى المواطنين طوال اليوم للرد عليها والعمل على حلها.

وشملت حالات الإشغال التي أزالتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق فى اول ثلاثه أيام بشهر رمضان فاترينات عرض وعربات كارو وشماسى وعربات يد وكراسي حديدية وفبر وثلاجات مشروبات غازية واستاندات حديدية وكراسي أنتريهات وسماعات ومستلزمات مقاهى وأفران كبيره وفروشات فوانيس رمضان وخردوات ونظارات وكاوتشات واسطوانات غاز ومدرجات فاكهه وعربات فول وأوتاد حديدية.