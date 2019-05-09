أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام': بدء صرف مستحقات العاملين المُحالين للمعاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام': بدء صرف مستحقات العاملين المُحالين للمعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن بدء صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المُحالين على المعاش خلال يناير وفبراير 2018.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه سيتم الصرف لهم خلال هذا الشهر الجاري، وفي بداية يونيو القادم.

وأضافت الهيئة أنها تبذل قصاري جهدها لصرف مستحقات العاملين بها، سواء الموجودين بالخدمة حاليًا أو المُحالين على المعاش؛ حيث بلغ ما تم صرفه للمُحالين منذ 2016، نحو 260 مليون جنيه.

وشددا الهيئة على أن سعيها يتواصل؛ للانتهاء من صرف كافة مستحقات أبنائها.