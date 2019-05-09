أخبار مصر | رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع ملفات، تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل محافظة .

وسيناقش توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة للمواطنين والرقابة على الاسواق لضبط الأسعار.