أخبار مصر | خبير يطالب بتفعيل الشمول المالي في قطاع السياحة للحفاظ على مكتسبات الدولة والشركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يطالب بتفعيل الشمول المالي في قطاع السياحة للحفاظ على مكتسبات الدولة والشركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إنه في الوقت الذي يتحول فيه العالم إلى التكنولوجيا المتطورة واستخر اج التأشيرة الأون لاين وتطبيق نظام الشمول المالي على كل المعاملات مازلنا نعاني في قطاع السياحية من الإجراءات الروتينية والورقية ولابد من السرعة في تفعيل بوابة مصر السياحية في أسرع وقت لمواكبة المتطلبات الحالية.

وأضاف "عجلان" في تصريح له اليوم، أنه في ظل تفعيل بوابة مصر للسياحة سيتم تطبيق الشمول المالي في سهولة ويسر، مؤكدًا أنه يخرج من مصر سنويا نحو 7 ملايين سائح إلى مختلف دول العالم كسياحة طاردة أغلبهم لا يخرج عن طريق شركات سياحة ولكن عن طريق الأون لاين مثل مواقع الحجز الإلكترونية المختلفة.

وأورد أنه مع وجود بوابة السياحة المصرية لابد وأن يتم وضع ضوابط لا يستطيع أن يسافر أي شخص خارج مصر إلا من خلال هذه البوابة، ويسافر بكارت أو باركود صادر من هذه البوابة ولايمكن لأي مسافر الخروج من المطار إلا في وجود هذا الكارات وهو ليس بجديد ومعمول به في ماليزيا وتركيا وغيرها.

وتابع أن هذا الكارات من خلاله يتم توفير ملايين الجنيهات لو تم تحصيل 100 جنيه من كل مصري يسافر سياحة من خلال هذه البوابة خاصة ان جملة السياحة المصرية تتخطي حاجز 7 ملايين سائح مصري سنويا منها 500 ألف معتمر.

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وتوقع "عجلان" أن يصل عدد المصريين الذين سيؤدون مناسك العمرة العام القادم إلى مليون ونصف المليون معتمر، مؤكدا أن هذا النظام سيؤدي إلى تحقيق برنامج الشمول المالي في قطاع السياحة من خلال حجز الطيران والبرنامج السياحي وحجز الفنادق والتنقلات والبرنامج السياحي نفسه من خلال بوابة مصر السياحية وهنا افادة للسياحة المصرية وأيضا تستطيع الدولة تحصل الضرائب من المنبع والبلد تستطيع ان تعلم عدد السائحين اللذين خرجوا وعدد السائحين الذين زاروا مصر.

وطالب بضرورة مساعدة الدولة للشركات الوطنية في مواجهة الشركات المخالفة من خلال ضوابط تضمن عمل الشركات الملتزمة بدون ثغرات يدخل منها غير الملتزمين مؤكدا انه خرج من مصر من خلال التأشيرة الإلكترونية آلاف المعتمرين بدون دفع رسوم تكرار والالتزام بسقف المعتمرين المحدد.

وأوضح أن العام القادم ستكون التأشيرة الأون لاين هي سيدة الموقف موكداً أن الدول المجاورة قامت بتنفيذ "الاون لاين سيستم" لمن يريد ان يسافر خارج البلاد ولابد من السير في هذا الاتجاه حتى لا نفقد الشركات المصرية وتزيد معدلات البطالة في حالة توقف الشركات المصرية.

وشدد على ضرورة وضع رؤية واضحة لتسويق مصر سياحيا في العالم من خلال وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وعقد ندوات لجميع المسئولين عن السياحة في مصر والخبراء والمتخصصين للخروج بتصور واضح لتسويق السياحة خارجيا ويشترك فيه الجميع.