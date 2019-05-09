انت الان تتابع الصحة: إصابة 17 شخصًا باختناق لاستنشاقهم غاز الكلور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة الإسكندرية، إصابة 17 شخصًا باختناق ونقلهم للمستشفى نتيجة استنشاق غاز الكلور، وذلك بمنطقة سيدى بشر شرق المدينة الساحلية، صباح اليوم الخميس، فيما أُصيب أهالى المنطقة بحالة من الفزع والهلع وعلى الفور أبلغوا شرطة النجدة ومديرية الشؤون الصحية وشركة المياه، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيين الأولى لمستشفى شرق المدينة وباقي الحالات لمستشفى رأس التين.

من جانبه أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إصابة 17 مواطنًا من منطقة سيدى بشر باختناقات وصفها بـ"محدودة" نتيجة استنشاق غاز الكلور المتسرب عن مياه الشرب. وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه فور تلقى المديرية إشارة بوجود مصابين واختناقات بين المواطنين تم الدفع بنحو 7 سيارات

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