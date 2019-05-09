انت الان تتابع حكم شرب الماء أثناء اذان الفجر.. الإفتاء تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأزهر والإفتاء يكشفان حكم شرب الماء أثناء الفجر فى رمضان.. ورجال دين لـ«التحرير» يوضحون هل مَن شرب الماء أو أكل أثناء أذان الفجر صومه صحيح أم لا؟

شددت دار الإفتاء، فى بيان حكم شرب الماء أثناء سماع آذان الفجر، بأنه على المسلم أن يحتاط جيدا لمواعيد السحور والإمساك حتى لا يقع فى شبهة من فساد صيامه. وأضافت الإفتاء، ردأ على سؤال أن شخص استيقظ من النوم وسمع آذان الفجر واستمر فى شرب الماء رغم ذلك فهل يصح صيامه؟ لا يجوز شرب الماء أثناء الآذان، فقد قال الله تعالى فى سورة البقرة: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" وتشدد الأية الكريمة على ضرورة الإمساك عن الفجر.

الإفتاء: طلوع الفجر يكون بالأذان وتابعت: أن طلوع الفجر والآذان والخيط الأبيض هو الغاية للامتناع عن الأكل والشرب، ويجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الآذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء آذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج

الإفتاء: طلوع الفجر يكون بالأذان

وتابعت: أن طلوع الفجر والآذان والخيط الأبيض هو الغاية للامتناع عن الأكل والشرب، ويجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الآذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء آذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج فى الشرب حتى تيقن دخول الوقت.

وكشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردأ على سؤال«التحرير»، ما حكم من شرب أثناء أذان الفجر؟ أن من شرب الماء أثناء أذان الفجر هو آثم وعليه القضاء، وعليه الإمساك بقية يومه لحرمةالوقت، وكان ينبغي عليه أن يتحقق من موعد الأذان، وخاصة مع توفر السبل التي سهلت ذلك.

الأزهر: آثم وعليه الإمساك والقضاء

وأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى فتوى له عن بيان حكم َمن أكل أو شرب ناسي ا وهو صائم، أنه من المقرر شر ًعا أن من أكل أو شرب ناسيًا أو مخطئًا أو مكر ًها في نهار رمضان فال قضاء عليه ولا كفارة؛ وذلك لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولما روي عن أبي هريرة _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

على جمعة: صومه غير صحيح

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، يباح لمن ينوي الصيام أن يأكل ويشرب، ويعمل كل عمل يعمله المفطر من بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ أي: يبدأ وقت دخوله؛ فإذا طلع الفجر امتنع عن الأكل والشرب، وإذا كان في فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه أن ينزعها من فمه؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أما مدفع الإمساك فهو تنبيه لدخول الوقت.

وأضاف على جمعة، فى فتوى له، مدفع الرَّفع أو الإمساك يطلق عادة قبل الفجر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة للاحتياط، فلو فرض أن احتاج الإنسان إلى أن يأكل ويشرب عقب المدفع بدقائق معدودة تنتهي قبل الفجر جاز ذلك وصح صومه.

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كريمة: الصوم فاسد وعليه القضاء

وشدد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه بالأزهر، على أن من شرب أو آكل أثناء أذان الفجر، فصومه فاسد وغير صحيح، ويجب عليه القضاء، وذلك لأن لمجرد رفع أذان الفجر وقول المؤذن لجملة«الله أكبر»، وجب على المسلم الصائم الإمسساك عن الأكل والشرب والجنس، وجميع مفطرات الصيام.

وأوضح كريمة لـ«التحرير»، أن الله أكبر، إعلان رسمي ببدء يوم جديد من الصيام، ويجب على الصائم أن يتوقف تماما عن جميع الممارسات التى تؤدى إلى الإفطار، وبالتالى إذ رفع المؤذن الأذان بقوله الله أكبر، وجب على الصائم حتى وإن كان الماء أو الأكل فى فمه، أن يخرجهم على الفور.

وتابع: هناك فرق شاسع بين الخطأ والنسيان، فالأخير مباح شرعا، وذلك لآن الرسول عليه السلام، قال:"مَن أكل ناسيًا وهو صائمٌ فليُتمَّ صومَه، فإِنما أطعمه الله وسقاه"، وأما الخطأ ليس مبررا وبالتالى يعد مفسدة للصوم، وهذه الأمور من المسلمات لا اجتهاد فيها، بحسب تعبيره.

الأوقاف: مبطل للصيام

أكد الشيخ عبد الناصر بليح، وكيل وزارة الأوقاف، أن الشريعة الإسلامية أوضحت فضائل السحور، وبالتالى وجب على جموع الصائمين تناول السحور، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" مشددا إلا أن التأخير فى السحور مطلوبا، ولكن لا يصل إلى الأوقات التى تحمل شبهات.

وأضاف عبد الناصر بليح لـ«التحرير»، عن بيان حكم شرب الماء اثناء اذان الفجر، بأن شرب الماء أو تناوزل الطعام أثناء أذان الفجر، يعد مبطل للصيام حيث قال تعالي :{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، والامساك من طلوع الفجر الصادق اي الاذان والاذان ببدايته.

وتابع: فلايجوز الاكل اوالشرب بمجرد قول الموءذن الله اكبر كما انه يجب عليه ان لا يوءخرالصيام بعد الاذان.

أستاذ بالفقه: لا يجوز الشرب أو الآكل أثناء أذان الفجر

وقالت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه بالأزهر، من المعلوم أن الفجر فجران ، فجر يعقبه ظلمة وهذا هو وقت التسحر ، اما الفجر الثاني وهو الذي يعقبه تباشير الصباح وجب الإمساك عن الطعام والشراب.

وأضافت الحنفى لـ«التحرير»، لا يجوز شرب الماء وقت الاذان، بمجرد قول المؤذن الله أكبر، أنتهى وقت السحور شرعا، وانطلاق يوم جديد وجب على المسلم صيامه وفقا للضوابط الشرعية.

يذكر أن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أعلن نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًا فى احتفالية رسمية لرؤية الهلال بحسب ما جرت عليه العادة من كل عام وذلك فى حضور لفيف من الرموز الدينية للدولة، حيث أعلن أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.