من هي الحاجة فاطمة التى أطلق اسمها على مدفع رمضان؟

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روايتان حول ظهور مدفع رمضان.. والقاهرة هي أول مدينة إسلامية ظهر فيها.. نقل المدفع للمقطم ليسمعه أكبر عدد من السكان.. والآثار منعت إطلاق القذائف داخل القلعة

"مدفع الإفطار.. اضرب".. هي الجملة التى ينتظرها المسلمون فى مصر، طوال شهر رمضان الكريم، فبهذا الصوت يعلن عن انتهاء الصيام، وارتفاع آذان المغرب، لكن تبقى قصة المدفع وارتباطها بشهر رمضان، غير مؤكدة. فكتب التاريخ تتحدث عن ظهور مدفع الإفطار في العصر المملوكي عام 859 هـجرية، وكانت القاهرة، هي أول مدينة إسلامية تستخدم هذه الطريقة لإعلان انتهاء الصيام والسماح للأهالي بالإفطار، لتبدأ هذه الطريقة فى الظهور خلال السنوات الأخيرة بعدد من البلدان العربية والإسلامية.

الصدفة وحدها كانت سبب ظهور مدفع الإفطار تذكر كتب التاريخ أن بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل، وأثناء تنظيف أحد المدافع الحربية، انطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة، وكان ذلك بالمصادفة مع وقت أذان المغرب في يوم من أيام رمضان؛ فاعتقد المصريون أن إطلاق القذيفة كان بمثابة الإعلان عن موعد الإفطار إلى جانب

الصدفة وحدها كانت سبب ظهور مدفع الإفطار تذكر كتب التاريخ أن بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل، وأثناء تنظيف أحد المدافع الحربية، انطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة، وكان ذلك بالمصادفة مع وقت أذان المغرب في يوم من أيام رمضان؛ فاعتقد المصريون أن إطلاق القذيفة كان بمثابة الإعلان عن موعد الإفطار إلى جانب الأذان، وصار المدفع حينها حديث الناس، وأعجبت بذلك فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل، لتصدر قرارًا بإطلاق المدفع وقت الإفطار والسحور، ليضاف فيما بعد للأعياد. لكن روايات أخرى، حول مدفع رمضان وتوقيت ظهوره، قالت، إن محمد علي والي مصر ، ومؤسس حكم الأسرة العلوية عام 1805 كان يجرب مدفعًا جديدًا، من المدافع التي استوردها من ألمانيا، وهى تلك الفترة كان يطور فيها محمد علي الجيش المصري، فانطلقت أول طلقة وقت أذان المغرب في شهر رمضان، فارتبط صوته في أذهان العامة بإفطار وسحور رمضان، وخصص له قلعة صلاح الدين الأيوبي، لينطلق صوت المدفع من هناك. Advertisements في عهد الخديوي إسماعيل، تم البحث عن أعلى المناطق فى القاهرة ليوضع فيها المدفع، حتى يصل صوته لأكبر مساحة ممكنة فى القاهرة، ليستقر الباحثون على منطقة المقطم، حيث كان يحتفل قبل بداية شهر رمضان بخروجه من القلعة محمولا على عربة ذات عجلات ضخمة، ويعود بعد نهاية شهر رمضان والعيد إلى مخازن القلعة مرة أخرى. عاد المدفع مرة ثانية لقلعة صلاح الدين الأيوبي، لكن هيئة الآثار المصرية طلبت عودة المدفع إلى جبال المقطم مرة أخرى، حفاظا على جسم القلعة، وليظل صوته عالقا في أذهان المصريين مع قدوم الشهر الفضيل مطلقا صوته ثلاث مرات في كل يوم من أيام رمضان. الأهالي يحتفلون بمرور المدافع فى الشوارع حتى وقت قريب، كان يوجد 6 مدافع موزعة على أربع مناطق فى القاهرة، اثنان في القلعة، واثنان في العباسية، وواحد في مصر الجديدة، وواحد في حلوان، تطلق كلها فى توقيت واحد، حتى يسمعها كل السكان. المدافع كانت تخرج صباح اليوم الأول من شهر رمضان في سيارات المطافئ، وسط احتفالات الأهالي بخروجها ومرورها بالشوارع، خاصة أنها لا تخرج إلا في خمس مناسبات، هى "رمضان، والمولد النبوي، وعيد الأضحى، ورأس السنة الهجرية، وعيد الثورة". اختفاء المدفع وعودتة مرة أخرى لسنوات طويلة اختفى مدفع رمضان، واكتفت محطات التليفزيون، والإذاعة، بعرض مقطع أو تسجيل، للحظة انطلاق المدفع، لكن السنوات الأخيرة شهدت عودة مدفع رمضان مرة أخرى خاصة فى القاهرة، والشرقية والسويس، وأسوان وعدد من المحافظات الأخرى. كل المدافع التى تستخدم فى عملية إفطار رمضان، من طراز قديم وكانت تستخدم لذات الغرض من عشرات السنين، وتم استخراجها مرة أخرى من المخازن وصيانتها لإعادة استخدمها فى شهر رمضان من جديد. وعلى الرغم من وجود روايتين حول قصة ظهور المدفع، إلا أن المصريين يطلقون عليه مدفع الحاجة فاطمة، نسبة إلى فاطمة بنت الخديوى إسماعيل، والتى أوعزت للخديوى بإصدار فرمان بعودة المدفع للعمل فى رمضان، بعد أن توقف سنوات خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل.

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