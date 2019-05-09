شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال صفوت جارح عبدالعظيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق، السبت، داخل 9 إدارات تعليمية.
وأضاف «جارح»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه تم تقسيم المدارس إلى 3 كنترولات رئيسية: وسط المنيا وسمالوط وشمال العدوة ومغاغة وبني مزار، ومطاي، وجنوب ملوي وأبوقرقاص ودير مواس.
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