شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطمئن على مصابي حادث سقوط محول كهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على حالة مصابي حادث سقوط محول كهرباء على 4 من العاملين بشركة كهرباء الشرقية أثناء تحميلهم لمحول كهرباء ونقله لمكان آخر، وذلك بقرية الصوفية التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر، مما أسفر عن وفاة المهندس المسؤول بشركة الكهرباء، وإصابة ثلاثة عمال آخرين بالشركة تم نقلهم إلى مستشفى الصوفية لتلقي أوجه الرعاية والخدمة الصحية والعلاجية اللازمة.

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ووجه محافظ الشرقية بضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وكذلك سرعة الانتهاء من استخراج تصريح الدفن للمتوفي طبقا للقانون مقدماً واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفي.

من جانبه، قال المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، إنه أثناء تحميل محول كهرباء من مكانه بقرية الصوفية التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر ونقله لمكان آخر حدث اختلال في التوازن مما أدى إلى سقوط المحول على 4 من العاملين بشركة كهرباء الشرقية، أسفر عن وفاة المهندس المسؤول وإصابة 3 عمال آخرين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الصوفية لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحادث أسفر عن إصابة عدد 3 حالات تم تحويلهم على الفور إلى مستشفى الصوفية لتلقي العلاج اللازم، وتم خروج حالتين بعد تلقيهم للرعاية الصحية والعلاجية وتماثلهم للشفاء واستقرار حالتهم الصحية وتحويل الحالة الثالثة إلى مستشفي العبور بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.