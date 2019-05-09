شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث مع وفد «جنرال إلكتريك» التعاون في تطوير شبكات النقل والتوزيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، جوزيف أنيس، الرئيس التنفيذى لقطاع الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جنرال إلكتريك «GE»، والوفد المرافق له، وذلك لدعم وتعزيز أوجه التعاون القائم وبحث سبل زيادة حجم التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة.

وأشاد الدكتور شاكر، في بداية اللقاء، بالتعاون القائم مع شركة جنرال إلكتريك «GE»، حيث شاركت في العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تطوير مراكز التحكم، وأيضا مشروعات الخطة العاجلة التي قام بتنفيذها قطاع الكهرباء المصري، فضلاً عن عدد من محطات المحولات، بالإضافة إلى تحويل عدد من المحطات لتعمل بنظام الدورة المركبة في أسيوط وغرب دمياط.

كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي، الذي بلغ ذروته في صيف 2014، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً بدءًا من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي تمت إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.

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واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون في مجال تطوير شبكات النقل والتوزيع وأيضاً مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة، خاصة طاقة الرياح والشمس، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

كما أكد أن القطاع اتخذ العديد من الإجراءات التي تشجع الاستثمار على أرض مصر، مما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

وأعرب وفد شركة جنرال إلكتريك عن رغبة شركتهم في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح، وكذلك تطوير شبكات النقل والتوزيع.