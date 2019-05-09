شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» تبحث مع كبرى الشركات الدولية تطوير صناعة السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال السكك الحديدية، مُشيرا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

وقال التراس، خلال لقائه وفدًا من شركة (بومباردية) العالمية للهيئة لبحث التعاون والتصنيع المشترك للسكك الحديدية، الخميس، إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة النقل، من خلال لجنة متابعة مشتركة لتعزيز التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السكك الحديدية، ومتابعة أعمال التطوير والتحديث.

من جهته، أشاد وفد شركة (بومباردية) العالمية بالخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال السكك الحديدية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر، خاصة في ظل مناخ الاستثمار الآمن الجاذب للاستثمارات.

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في سياق متصل، أكد الفريق عبدالمنعم التراس- خلال لقائه وفد شركة (في هانت) الهندية لبحث التعاون والتصنيع المُشترك لمنظومات الأمن والمراقبة- أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير وتحديث منظومات الأمن والمراقبة، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بدعم كافة المشروعات لتأمين المنشآت الحيوية المهمة ومنظومة مراقبة حركة المرور.

وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، بهدف دعم منظومات الأمن والمراقبة، مؤكدا سعي الهيئة إلى عقد شراكات مع الشركات الهندية المتخصصة لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

من جهته، أشاد قابيل بارديجا، الرئيس التنفيذي للشركة الهندية، بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع التكنولوجية والبشرية والبحثية، مؤكدًا أنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال منظومات الأمن والمراقبة.

يُذكر أن التكنولوجيا الحديثة بمنظومات المراقبة التي تم بحثها، تتميز بالأمان والصيانة المستدامة.