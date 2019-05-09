شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يعلن تفاصيل إنشاء مدينة جامعية للطلاب في أسوان الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، عن تخصيص 94 وحدة سكنية في مدينة أسوان الجديدة، وذلك لإنشاء مدينة جامعية لتسكين الطلاب والطالبات.

وقال عقب الاجتماع الذي عقده رئيس جامعة أسوان مع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، بحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الاجتماع أسفر عن نقل أصول 3 عمارات سكنية، علاوة على 34 وحدة سكنية أخرى، من جهاز مدينة أسوان الجديدة إلى جامعة أسوان، وذلك في موقعين مختلفين بهدف توفير سكن للطلاب والطالبات وتخفيف مشقة المواصلات عليهم .

وأشار إلى أنه سيتم تجهيز هذه الوحدات السكنية بالأثاث اللازم حتى تدخل الخدمة اعتبارا من العام المقبل.