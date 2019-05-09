شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول» تكشف حقيقة قائمة الأسعار الجديدة المتداولة للوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلية خلال شهر يونيو المقبل.

وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصورة المتداولة بقائمة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يونيو المقبل.

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وشددت وزارة البترول على أنه في حال وضع أو تحديد أي أسعار جديدة للوقود، فإنه سيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلية من كل المنتجات البترولية، بجانب سعيها في الوقت الحالي إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

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