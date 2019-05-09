شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالب حاول أداء امتحان «التربية الوطنية» بدلًا من زميله ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط مراقبو امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي، بمدرسة إهناسيا الثانوية المعمارية ببني سويف، طالبا أثناء محاولته تأدية امتحان التربية القومية بدلا من آخر. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش، مدير مباحث المديرية، بأنه أثناء قيام محمد عبدالمنعم أحمد عبداللطيف، سن 43، رئيس لجنة رقم ( 20 ) بمدرسة إهناسيا الثانوية المعمارية، بالمرور على اللجان، وأثناء تأكده من شخصية الطلاب المؤدين لامتحان مادة «التربية القومية» للصف الأول، تبين له حضور الطالب مصطفى ص ع ع. سن، 22، منازل بدلاً من حسام إ ر ع سن 23، الطالب بذات المدرسة، تم ضبط الطالب وبمواجهته أقر بحضوره لأداء الامتحان بدلاً من زميله بناء على طلبه، وتم تحرير المحضر رقم 5651 إداري مركز إهناسيا .

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