شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لتوقف «القضاء على قوائم الانتظار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، وذلك لعدم جاهزية المستشفيات التي تشملها المبادرة.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف مبادرة (القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة) لعدم جاهزية المستشفيات، وأن المبادرة سارية منذ انطلاقها في يوليو 2018، ومستمرة لمدة 3 سنوات، بهدف القضاء نهائيا على قوائم الانتظار الحالية ومنع ظهور أي قوائم جديدة.

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وشددت وزارة الصحة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة، تستهدف النيل من جهود الدولة في قطاع الصحة والحفاظ على صحة مواطنيها.

وأشارت الوزارة إلى انتهائها من إجراء 145 ألفاً و307 عمليات جراحية، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي حتى نهاية أبريل 2019، وذلك بالتخصصات التي تشملها المبادرة وهي (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة ‏الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، وجراحة الأورام، وجراحة المخ والأعصاب، والرمد، والقساطر المخية والطرفية)، فضلًا عن ارتفاع متوسط إجراء العمليات لأكثر من ألف عملية يوميًا، خاصة في تخصصات (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والرمد).

وأضافت الوزارة أن هناك 220 مستشفى مشاركة في المبادرة منها (43 مستشفى جامعياً، و26 مستشفى تأمين صحي، و18 مستشفى تعليميا، و3 مستشفيات ‏تابعة للشرطة، و5 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و53 مستشفى بالقطاع العلاجي، و43 أمانة بالمراكز الطبية ‏المتخصصة، و5 مستشفيات بالمؤسسة العلاجية، و24 مستشفى خاصاً)، مُؤكدةً أن إجراء جميع التدخلات الجراحية وتلقى العلاج بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.