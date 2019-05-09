شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من أنباء تُفيد بتأجيل الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لضَعف الميزانية المخصصة لتجهيز المستشفيات.

Advertisements

وقال المركز الإعلامي للمجلس- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية، وأن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستبدأ في الموعد المحدد «يوليو 2019» ببورسعيد كتجربة أولية، على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد وفقاً للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).