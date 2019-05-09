شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس.

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وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مؤكدة أنه لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد بل هو قائم ومستمر، وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية في مصر ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الحكومية المنوطة بتطبيق نظام التعليم الجديد، وأن الامتحان سيعقد يوم 19 مايو وكل طالب سوف يؤدي الامتحان، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).