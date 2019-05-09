شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشيد بجهود رجال المنطقة الجنوبية في تأمين الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بجهود رجال المنطقة الجنوبية في تأمين بوابة مصر الجنوبية والقضاء على كافة أعمال التسلل والتهريب بروح معنوية عالية بانضباط وأداء متميز، بجانب الإشراف على تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للدولة في جنوب مصر ودعم المجتمع المدني في نطاق المسؤولية.

والتقى وزير الدفاع عددا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار، والذي يأتي في إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سلامة أراضيه.

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وفي سياق متصل، التقى أيضاً الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وعددا من طلبة كلية الضباط الاحتياط، حيث شاركهم تناول الإفطار ونقل لهم تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيدًا بالنجاحات التي حققها رجال الجيش الثاني بالتعاون مع قوات الشرطة في تجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، بما ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر.

وأكد الفريق محمد فريد استمرار رجال القوات المسلحة في دحر العناصر الإرهابية تزامناً مع تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.