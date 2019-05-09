شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 آلاف حالة إشغال بشوارع الجيزة في 3 أيام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد شوارع محافظة الجيزة حملات إشغالات مكثفة قبل وبعد الإفطار، خلال شهر رمضان المبارك، حيث وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف نشاط الحملات، خاصة في الفترات المسائية لإزالة إشغالات المحال والمقاهي والفروشات الرمضانية وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام.

وقال «راشد» إنه على تواصل دائم على مدار اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة نسب الأعمال والمجهودات التي تبذل لصالح المواطنين، مؤكدا التواجد الميداني للجميع على مدار اليوم ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم والتعامل بحزم مع أي مخالفات.

Advertisements

وأوضح المحافظ أن مجهودات شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء والمراكز في أول 3 أيام بشهر رمضان أسفرت عن إزالة قرابة 4 آلاف حالة إشغال من الشوارع والطرق سواء بالحملات الصباحية والمسائية، كما تم تحرير 115 محضر إشغال وتنظيم لمنشآت تجارية ومحال ومقاهي لإشغالهم الطريق العام وتعديهم على حرم الطريق.

وشملت حالات الإشغال التي أزالتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق في أول 3 أيام بشهر رمضان فاترينات عرض وعربات كارو وشماسى وعربات يد وكراسي حديدية وفبر وثلاجات مشروبات غازية واستاندات حديدية وكراسي أنتريهات وسماعات ومستلزمات مقاهي وأفران كبيرة وفروشات فوانيس رمضان وخردوات ونظارات وكاوتشات وأسطوانات غاز ومدرجات فاكهة وعربات فول وأوتاد حديدية.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتواجد الإدارات الميدانية والإشغالات والإنارة والمتابعة وغيرها، على مدار فترتي عمل خلال شهر رمضان المبارك: الفترة الأولى قبل الإفطار والثانية من الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة صباحًا، بالإضافة إلى تلقى غرفة عمليات المحافظة شكاوى المواطنين طوال اليوم للرد عليها والعمل على حلها.

حملة لإزالة الإشغالات بالجيزة

حملة لإزالة الإشغالات بالجيزة

حملة لإزالة الإشغالات بالجيزة

حملة لإزالة الإشغالات بالجيزة

حملة لإزالة الإشغالات بالجيزة