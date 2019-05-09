شكرا لقرائتكم خبر عن 90 ألف طالب يبدأون امتحانات الإعدادية بالبحيرة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن انتهاء كل الإدارات التعليمية والمدارس من الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩م، والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل، وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم الخميس ١٦ مايو، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان يبلغ ٩٠ ألفًا و٢٣٦ طالبًا وطالبة، ويؤدون الامتحانات أمام ٥٦٥ لجنة على مستوى 18 إدارة تعليمية.

وأكد «سعد» أنه تم التعاون والتنسيق بين التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات، وفق تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، بالإضافة لتوفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا.

وأوضح أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بتكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى الالتزام بكل اللوائح والتعليمات المنظمة لها وحل أي مشكلات طارئة، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين والملاحظين خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.