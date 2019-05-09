شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول محمد زكى يلتقى مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية ويشاركهم الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية، وشاركهم تناول الإفطار، والذى يأتى فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات‪.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرارالذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم ، مشيداً بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن الوطن وإستقراره والحفاظ على سلامة أراضيه.

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وأشاد الفريق أول محمد زكى بجهود رجال المنطقة الجنوبية فى تأمين بوابة مصر الجنوبية والقضاء علي كافة أعمال التسلل والتهريب بروح معنوية عالية بإنضباط وآداء متميز بجانب الإشراف على تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للدولة في جنوب مصر ودعم المجتمع المدني فى نطاق المسئولية.

وفى سياق متصل إلتقى أيضاً الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى وعدد من طلبة كلية الضباط الإحتياط، حيث شاركهم تناول الإفطار ونقل لهم تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة و الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، مشيداً بالنجاحات التى حققها رجال الجيش الثانى بالتعاون مع قوات الشرطة فى تجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء بما ساهم فى تحقيق الأمن والإستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر وأكد الفريق محمد فريد إستمرار رجال القوات المسلحة فى دحر العناصر الإرهابية تزامناً مع تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.



