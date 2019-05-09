شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" تبحث مع شركة هندية التعاون فى مجال منظومات الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرات الدُولية فى مجال السكك الحديدية، مُشيرا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، جاء ذلك خلال زيارة وفد من شركة بومباردية العالمية، لبحث التعاون والتصنيع المشترك للسكك الحديدية، وفقا لأحدث النظم الصناعية الحديثة.

وأشاد وفد شركة بومباردية العالمية، بالخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع فى مجال السكك الحديدية، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر خاصة فى ظل مناخ الإستثمار الآمن الجاذب للإستثمارات.

من ناحية أخرى، أكد الفريق عبد المنعم التراس علي أهمية الإستفادة من الخبرات الدولية لتطوير وتحديث منظومات الأمن والمراقبة، مشيرا لإهتمام الهيئة بدعم كافة المشروعات لتأمين المنشآت الحيوية الهامة ومنظومة مراقبة حركة المرور ، جاء هذا خلال زيارة شركة Vehant Technologies الهندية، لبحث التعاون والتصنيع المُشترك لمنظومات الأمن والمراقبة.

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أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية بهدف دعم منظومات الأمن والمراقبة، مؤكدا سعي الهيئة إلى عقد شراكات مع الشركات الهندية المتخصصة لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلى.

من جانبه أشاد "قابيل بارديجا" الرئيس التنفيذي لشركة فى هانت الهندية، بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع التكنولوجية والبشرية والبحثية، مؤكدا أنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية فى مجال منظومات الأمن والمراقبة.

يُذكر أن التكنولوجيا الحديثة بمنظومات المراقبة التي تم بحثها تتميز بالأمان والصيانة المستدامة.