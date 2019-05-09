شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة إنشاد دينى ومدائح نبوية بملتقى الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ملتقى الفكر الإسلامى فرقة إنشاد دينى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) اليوم الخميس 4 رمضان 1440هـ الموافق 9 مايو 2019. ويقوم بإحياء الليلة الرمضانية الشيخ طه الإسكندراني، والشيخ أحمد الطنطاوى، والشيخ إيهاب يونس والشيخ بلال مختار، والشيخ محمد الجزار. ويأتى الحفل فى إطار رسالة الأوقاف التثقيفية ولأول مرة فى ملتقى الفكر الإسلامى.

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