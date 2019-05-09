شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات وملف استرداد أراضى الدولة . وكانت الحكومة ناقشت خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير ملف ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات "ميني ڨان" وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

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