فيديو.. الحكومة ترصد 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 12 شائعة إنتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 2-9 مايو الجارى. وتضمنت الشائعات توقف مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" لعدم جاهزية المستشفيات وتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية، واختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات، وإعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية، وتوقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن وتصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب وتداول قائمة بأسعار جديدة للوقود، وتقليص ميزانية التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وإلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس وإلغاء نظام الـ ‪"open book" في امتحانات الصف الأول الثانوي وإلغاء امتحانات طلاب المنازل في نظام التعليم الجديد وهدم مبني ماسبيرو ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

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