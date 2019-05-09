مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 3 ثلاجة – 4 شمسية – 5 ميزان متنوع- 4 تروللي – 4 استاند – 1 تترابيزة – 1 عربة يد – 2 سيخ حديد، وبلغ إجمالي المضبوطات 24 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

"هاربين من أحكام قضائية وعربية مسروقة".. القبض على عاطل وعامل بأطفيح



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، حال قيادتهما سيارة مبلغ بسرقتها، بمركز اطفيح، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده أنه اثناء مرور النقيب محمد مجدي عوض، الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة اطفيح والقوة المرافقة، بقرية الكريمات بدائرة المركز، تمكنوا من ضبط كلا من إبراهيم ك م ع، 27 سنة، عاطل والمحكوم عليه في القضية لسنة 2014 جنايات مركز الفيوم (سرقة بالاكراة ) بالسجن لمدة 15 سنة، طارق م ز م، 35 سنة، عامل، السابق اتهامه في قضيتين اخرهما لسنة 2014 جنح مركز اطفيح شروع في قتل والمحكوم عليه في 3 قضايا ( ضرب، سرقة، تبديد ) باجمالي احكام سنتين و6 شهور واسبوع وكفالات بلغت 500 جنيه، حال استقلالهما سيارة (رقم ع ي ) مصر ماركة فيات بيضاء اللون موديل 2003 قيادة الثاني، وبالكشف الفني عن السيارة تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر لسنة 2019 جنح قسم العمرانية بلاغ المواطنه سهام م س ا المقيمة شارع حسن محمد دائرة قسم العمرانية، وبمواجهتهما اقرا بالاحكام الصادرة ضدهما، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.