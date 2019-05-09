مصر | خلال 24 ساعة.. تحرير أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تحرير أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3269 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط 1300 مخالفة انتظار خاطئ، 378 مخالفات متنوعة، 15سائقين تحت تأثير المخدرات، 14 حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، 9 الصلاحية الفنية للسيارة، 1445 نـمــوذج 125، 2 حجز توك توك، 20 عدم استخدام حزام الأمان، ( 53 ) التصالح الفوري، ( 15 ) حملة السرفيس، ( 13 ) زجاج فامية، 10 ملصقات ومتعلقات، 110 تجاوز السرعة المقرره رادار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، غموض العثور على جثة سائق بمشتهر.

وتبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق، 43 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، مفرج عنه في جناية "ضرب أفضى إلى موت") برشاح مشتهر بدائرة المركز، داخل شيكارة بلاستيكية مُكمم الفم بلاصق ومربوط بحبل وجنزير حديدي حول جسده مُثبت بقطعة حديد كبيرة الحجم "جزء من شاسيه سيارة".

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وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (سيدة، سائقَين سبق إتهامهما في قضية "ضرب وإحداث عاهة"، مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بقيام المجني عليه بقتل شقيقها في غضون عام 2016 ولرغبتها في الانتقام منه استعانت بالمتهم الثاني الذي تربطه بها صلة صداقة للتخلص من المجني عليه نظير مبلغ 50 ألف جنيه قامت بدفع 5 آلاف جنيه كمقدم ونظرًا لسابقة معرفة الثاني والثالث بالمجني عليه خلال فترة حبسهما احتياطيًا في قضية "ضرب وإحداث عاهة مستديمة" فقاما بإستدراجه إلى مخزن أسفل العقار المملوك لوالدهما وأجهزا عليه عقب شل حركته فأوديا بحياته وألقوا بجثته بمكان العثور بإستخدام سيارة بيك آب خاصة بزوج خالتهما دون علمه.

وبمواجهة الثاني والثالث أيدا ما جاء بأقوال الأولى وأضافا بإستيلائهما على مركبة التوك توك والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.