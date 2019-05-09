مصر | "انتقام انثى".. تربط سائقا بجنزير وترميه في الرشاح بمساعدة آخرين بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتقام انثى".. تربط سائقا بجنزير وترميه في الرشاح بمساعدة آخرين بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، غموض العثور على جثة سائق بمشتهر.

وتبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق، 43 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، مفرج عنه في جناية "ضرب أفضى إلى موت") برشاح مشتهر بدائرة المركز، داخل شيكارة بلاستيكية مُكمم الفم بلاصق ومربوط بحبل وجنزير حديدي حول جسده مُثبت بقطعة حديد كبيرة الحجم "جزء من شاسيه سيارة".

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (سيدة، سائقَين سبق إتهامهما في قضية "ضرب وإحداث عاهة"، مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب).

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بقيام المجني عليه بقتل شقيقها في غضون عام 2016 ولرغبتها في الانتقام منه استعانت بالمتهم الثاني الذي تربطه بها صلة صداقة للتخلص من المجني عليه نظير مبلغ 50 ألف جنيه قامت بدفع 5 آلاف جنيه كمقدم ونظرًا لسابقة معرفة الثاني والثالث بالمجني عليه خلال فترة حبسهما احتياطيًا في قضية "ضرب وإحداث عاهة مستديمة" فقاما بإستدراجه إلى مخزن أسفل العقار المملوك لوالدهما وأجهزا عليه عقب شل حركته فأوديا بحياته وألقوا بجثته بمكان العثور بإستخدام سيارة بيك آب خاصة بزوج خالتهما دون علمه.

وبمواجهة الثاني والثالث أيدا ما جاء بأقوال الأولى وأضافا بإستيلائهما على مركبة التوك توك والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه وأرشدا عن المسروقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.